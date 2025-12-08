ドラマ考察YouTuber「このシーン全部ウソ」 予告映像の矛盾を指摘、『良いこと悪いこと』宇都見とターボーの共犯関係に迫る
ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 宇都見が実行犯である理由！指示はターボーが出している！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。第9話の予告映像で宇都見（木村昴）がターボー（森本慎太郎）に詰め寄るシーンについて、これは「茶番である、嘘である」と断じ、宇都見が実行犯で、指示を出しているのがターボーであるという衝撃的な考察を展開した。
動画でトケル氏は、自身の考察の結論として「宇都見が実行犯である」と明言。その上で、一連の事件の指示を出している人物は「ターボーだと考えています」と述べ、2人は共犯関係にあるとの見方を示した。予告映像の緊迫したシーンは、ターボーの指示で2人が「演技をしている」に過ぎないと分析する。
その根拠として、トケル氏はまず、宇都見がターボーに「なぜ、あなただけ、失敗したままなんでしょうか」と問い詰めるセリフに着目。これは同級生連続殺人事件において、一度襲われながらも助かったカンタロー（工藤阿須加）が結局殺されたのに対し、同じく一度助かったターボーが「なぜ生き残っているのか？」という疑問を投げかける言葉だと解釈。生き残っていること自体が「ターボーが今、生き残っているのはおかしい」という状況証拠であり、彼こそが真犯人である可能性を示唆していると語った。
さらに、この尋問シーンは、宇都見の部下である金田（木津つばさ）や吉岡（玉田志織）に2人の対立関係を見せつけるための芝居である可能性を指摘。警察の取り調べが通常2名以上で行われることに触れ、部屋にいるであろう部下たちを欺くための行動だと推察した。トケル氏は、これまでの宇都見の「ペン回し」や薄ら笑いといった不審な挙動も、彼が事件に深く関与している伏線だと考えている。
動画では、一連の事件の発端となった「卒業アルバム黒塗り」は東雲（深川麻衣）が始めたもので、ターボーはそれを「利用」し、自身の悪事を「過去のイジメが原因」で起こったものと見せかけようとしているという、より複雑な背景についても言及。視聴者に対し、登場人物たちの表面的な関係性の裏に隠された真実を読み解くよう促している。
