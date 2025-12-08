2026Ç¯¤Î¶â²Á³Ê¤ò¸«ÄÌ¤¹»î¶âÀÐ¤ÎFOMC
Àè½µ¡Ê12·î1Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§NY¶â¤ÏÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¿å½àÀÚ¤ê¾å¤²¤â¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¡¢¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤Î¤Ê¤¤FOMC
Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿NY¶â
Àè½µ¡Ê12·î1Æü½µ¡Ë¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊNY¶â¡Ë¤Ï¡¢Á°½µ¡Ê11·î24Æü½µ¡Ë¤ËFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¿ôÌ¾¤¬12·î9～10Æü¤ÎFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¿å½à¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¼å´¶¤«¤é¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½µ½é¤á¤Î12·î1Æü¤³¤½Á°½µ¡Ê11·î24Æü½µ¡Ë¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·°ì»þ4,299.6¥É¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬½µ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12·îFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤ò¤Û¤Ü¿¥¤ê¹þ¤à¤«¤¿¤Á¤ÇÁ°½µ¤«¤éÎß·×¤Ç200¥É¥ëÄ¶¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½µ¤òÄÌ¤·¤ÆÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½µËö12·î5Æü¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ11.9¥É¥ë¡Ê0.28¡ó¡Ë°Â¤Î4,243.0¥É¥ë¤Ç¡¢½µÂ¤Ç¤ÏÈ¿Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Á³Ê¥ì¥ó¥¸¤Ï4,194.0～4,299.6¥É¥ë¤ÇÃÍÉý¤Ï105.6¥É¥ë¤ÈÁ°½µ¤Î226.7¥É¥ë¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯½Ì¾®¤·¤¿¡£½µ½é12·î1Æü¤Ë4,299.6¥É¥ë¤Þ¤ÇÉÕ¤±½ªÃÍ¤Ï4,274.8¥É¥ë¡¢½µËö12·î5Æü¤Ë¤Ï4,290.5¥É¥ë¤Þ¤ÇÉÕ¤±4,243.0¥É¥ë¤È¾åÃÍ¤Ë¤ÏÇä¤ê¤¬¹µ¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿9·î¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸
º£½µ¡Ê12·î8Æü½µ¡Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFOMC¤Ï10·î¤«¤é11·î½é½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸øÉ½¤µ¤ì¤ºÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£FOMC¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¸ºÂ®¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ò·üÇ°¤·¤ÆÍø²¼¤²¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÂ¦¤È¡¢Ç´Ãå·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»ýÂ³¤«¤éºÆÇ³¤ò·üÇ°¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹Â¦¤Ë2Ê¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¸«ÂÐÎ©¤ÏÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ç¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬Ä¾¶á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤¬12·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿9·î¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡Ë²Á³Ê»Ø¿ô¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âFRB¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤È¤·¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½ü¤¤¤¿PCE¥³¥¢²Á³Ê»Ø¿ô¤ÏÁ°·îÈæ0.2¡ó¾å¾º¤Ç¡¢3¥ö·îÏ¢Â³¤ÇÆ±Î¨¤Î¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï2.8¡ó¾å¾º¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿9·î¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÁ°·îÈæ0.3¡óÁý¤È¡¢8·î¤Î0.5¡óÁý¤«¤é¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¤¿¡£¸ÛÍÑ¸«ÄÌ¤·¤ÎÉÔ³Î¼Â¤µ¤ÈÀ¸³èÈñ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢ÊÆ·Êµ¤¤Ï7～9·î´üËö¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
Áí¤¸¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬ÌÜÉ¸¡ÊÇ¯Î¨2¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ëÃæ¡¢¾ÃÈñ¤Î¸ºÂ®¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Íø²¼¤²´ÑÂ¬¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤Æ9·î¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£11·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï12·î16Æü¡¢Æ±¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Ï12·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤âºÇ¹âÃÍ·÷¤Ç²£¤Ð¤¤¡¢¹ñÆâÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ
NY¶â¤Î¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤ò±Ç¤¹¤è¤¦¤Ë¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤â¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢½µÂ¤Î¥ì¥ó¥¸¤â½Ì¾®¤·¾®Éý¤ËÂ³Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âçºå¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊJPX¶â¡Ë¤Î½µËö12·î5Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï2Ëü1366±ß¤Ç¡¢½µÂ¤ÏÁ°½µ¡Ê11·î24Æü½µ¡ËËöÈæ82±ß¡Ê0.38¡ó¡Ë°Â¤ÇÂ³Íî¤·¤¿¡£ÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ì¤¬155±ß¤ò¶´¤ß¾®Æ°¤¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢NY¶â¤ÎÃÍÆ°¤¤Ë±è¤Ã¤¿Î®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¤Ï2Ëü1190～2Ëü1653±ß¤ÇÃÍÉý¤Ï463±ß¤ÈÁ°½µ¤Î881±ß¤«¤éÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¤Î¤ÏNY¶â¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½µ¡Ê11·î24Æü½µ¡Ë¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿å½à¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ·÷¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹ñÆâ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÆü¶ä¤Ë¤è¤ëÇ¯Æâ¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë10Ç¯Êª¹ñºÄÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï²¼Íî¡Ë¤·12·î5Æü¤Ë1.95¡ó¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¹ñÆâÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ±ß¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀáÌÜ¤Î2¡ó¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï±ß¹âÊý¸þ¤Ø¤ÎÆ°¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤Ë¤Ï²¡¤·²¼¤²Í×°ø¤È¤Ê¤ë¡£ÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ì¤Ë¤Ïº£½µ¡Ê12·î8Æü½µ¡Ë¤ÎFOMC¤Î·ë²Ì¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
º£½µ¡Ê12·î8Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§Ê¬ÃÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëFOMC¤ËÃíÌÜ¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¥¿¥«ÇÉÈ¯¸À¤ÇÃÍÆ°¤³ÈÂç¤ËÃí°Õ
ÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ÎÊ¬Îö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë°ÛÎã¤ÎFOMC
º£½µ¡Ê12·î8Æü½µ¡Ë¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âFOMC¤È¤¤¤¦ºÇÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÃíÌÜÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£3²ñ¹çÏ¢Â³¤Î0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²Ì¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÀ¯ºö¶âÍø¤Ï3.5～3.75¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËFOMC¥á¥ó¥Ðー¤Î°Õ¸«¤Î³ä¤ì¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£ÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ÎÊ¬Îö¤Ê¤ÉFRBÆâ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤ÎÀè¹Ô¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë±Æ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢»Ô¾ì¤ÎÇÈÍð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï»öÁ°¤Ë³Æ¥á¥ó¥Ðー¤È¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤òÌÜ»Ø¤¹µÄ»ö±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Íø²¼¤²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó10·î²ñ¹ç¤Ë¤Æ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£ーÃÏ¶èÏ¢¶ä¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥ÉÁíºÛ¤¬È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£11·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃÏ¶èÏ¢¶äÁíºÛ¤¬Ï¢Â³Íø²¼¤²¤ËÂÐ¤·¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿ÂÐÉ¼¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£²¾¤ËÃÏ¶èÏ¢¶äÁíºÛ¤¬3¿ÍÈ¿ÂÐ¤¹¤ì¤Ð2019Ç¯9·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ñ¹ç¤ò¤Ë¤é¤à»î¶âÀÐ¤ÎFOMC
¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎµÄÄ¹Ç¤´ü¤Ï2026Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËºÆÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥ìー¥à¥À¥Ã¥¯²½¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼¡´üµÄÄ¹ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÂçÅýÎÎ¤ÎÊ¢¿´¤È¤µ¤ì¤ë¥Ï¥»¥Ã¥ÈNEC¡ÊÊÆ¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£Àè½µ¡Ê12·î1Æü½µ¡Ë¤Ï¥Ï¥»¥Ã¥ÈNEC°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ëº£²ó¤ÎFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²»Ù»ýÈ¯¸À¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±2026Ç¯1·î¤Ë¤â¼¡´üµÄÄ¹¸õÊä¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ºÅö¿ÍÊª¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤Ë»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë±Æ¤ÎFRBµÄÄ¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë¸½µÄÄ¹¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÍ½Äê¤Î2026Ç¯1·î¡Ê27～28Æü¡Ë¡¢3·î¡Ê17～18Æü¡Ë¡¢4·î¡Ê28～29Æü¡Ë¤Î3²ñ¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Çº£²ó12·î¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Æ¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Î°Õ¸«Åý°ì¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Í½ÁÛÄÌ¤êÍø²¼¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀÊ¸¤Ëº£¸å¤ÎÍø²¼¤²¤ËÂÐ¤·¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢FOMC½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥¿¥«ÇÉÅª¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Æâ³°¤È¤â¤Ë¶â²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡¢¤Þ¤¿²Á³Ê¤Î¿¶¤ìÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤êÍ×Ãí°Õ¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÁÛÄê¥ì¥ó¥¸¤ÏNY¶â¤¬4,100～4,250¥É¥ë¡¢JPX¶â¤Ï2Ëü500～2Ëü1500±ß¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
µµ°æ ¹¬°ìÏº ¶âÍ»µ®¶âÂ°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È