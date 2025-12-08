ヒーロー・ワールドチャレンジ

米男子ゴルフの慈善大会、ヒーロー・ワールドチャレンジは現地7日、バハマのアルバニーGC（7449ヤード、パー72）で最終日が行われた。64で回った松山英樹（LEXUS）が通算22アンダーで並んだアレクサンデル・ノレン（スウェーデン）とのプレーオフを制し、2016年大会以来となる優勝を飾った。今大会はツアー非公式で、タイガー・ウッズ（米国）が主宰。Vインタビューでは英語での一言で喜びを表現し、米ファンを唸らせた。

クールな言葉だった。

首位と3打差から出た松山。10番パー4ではショットインイーグルを決めるなど、猛チャージで大逆転Vを飾った。優勝後、「大会で勝利する以上に楽しいことはありますか？」と問われると「ない。Nothing」と英語でコメント。ゴルフに対する姿勢や人柄をうかがわせる松山らしい返しだった。

PGAツアーの公式インスタグラムとXが、質問内容とコメントを記した画像を公開。文面に「勝利あるのみ」と記した投稿には、米ファンからは「彼はとんでもない！！」「俺にとってゴルフの英雄だ」「ワオ！ すごいラウンドだった！！」「タイガーが誇りに思うような返しだな」との反応が寄せられていた。

今大会の賞金総額は500万ドル（約7億7500万円）。松山には優勝賞金100万ドル（約1億5500万円）が贈られる。



