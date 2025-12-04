ある学生は、部員30名のサークルの部長を担い、アルバイトでもバイトリーダーとして新人アルバイトの教育やシフト調整も任されていた。就職活動で語るべき「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」には、絶対の自信を持っている。



【画像】就活のために学生時代に取り組んだこと

しかし、実際に始まった就職活動での面接では、その自信は脆くも崩れ去った。彼が「部長としてチームをまとめ、目標を達成しました」と胸を張って語っても、面接官の表情は変わらない。そして返ってきた返事は「それで具体的に“あなた”は何を課題だと感じ、どう解決しようと考えたのですか？」という鋭い問いだった。



なぜ「部長」や「リーダー」という経験が、それだけでは響かないのか。キャリアカウンセラーの七野綾音さんに話を伺った。



―リーダーの経験が、採用担当者に伝わりにくいのはなぜですか？



経験そのものは貴重です。ただ、「バイトリーダーをやっていました」という事実だけでは、あなたの能力は伝わりません。企業が知りたいのは、肩書きそのものではなく、その経験を通した「主体的」、「コミュニケーション能力」、「課題解決能力」といった、入社後に活躍できるポテンシャルです。



―企業が知りたい「具体的なエピソード」とは？



エントリーシートや面接で、「学生時代に力を入れたこと」や「どのような困難に直面し、どう乗り越えたか」などがよく聞かれますが、企業が知りたいのは単なる過去の出来事ではなく、「なぜその行動を選んだのか」といった、行動に至るまでの考え方、つまり「思考のプロセス」です。



「思考のプロセス」には、物事の捉え方や考え方といった、「その人らしさ」が表れます。また、「どのように課題を見つけ、考え、行動し、結果を出したか」という一連の過程は、入社後の未知の業務でも応用できる可能性が高い「再現性のある能力」とも言えるからです。



―経験を「魅力的なストーリー」にするには？



まず、経験を徹底的に「棚卸し」しましょう。背景、状況、自分の役割、考えたこと、具体的な行動、結果まで、全て書き出してください。



文章にするときは、単なる事実の列挙ではなく、「思考のプロセス」を表現することを意識してください。PREP法やSTAR法という枠組みはありますが、文字数が限られるエントリーシートでは、枠組みを意識しつつ、「結論（私の強みは〇〇です）」と「理由（それを裏付ける具体的なエピソード）」という構成が効果的です。



―学生が陥りがちな「NGな伝え方」は？



大きく2つあります。一つは「抽象的すぎる」パターンです。「コミュニケーション能力を活かして頑張りました」といった表現では、具体的に「どう」頑張ったのかが分かりません。



もう一つは「要点を絞れない」パターンです。経験を事細かく伝えようとすると話が冗長になり、結局何を伝えたいのか分からなくなります。



面接官の視点に立ち、「何を伝えたら自分を理解してもらえるか」を冷静に整理しましょう。



あなたが経験してきたことには、小さなことであれ必ず価値があります。大切なのは、経験を単なる事実としてではなく、「どう考え、何を想って行動したのか」という「思考のプロセス」を盛り込んで表現すること。ここに企業の知りたい情報があるのです。



◆七野綾音（しちのあやね）キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント



やりがいを実感しながら自分らしく働く大人を増やして、「大人って楽しそう！働くのって面白そう！」と子ども達が思える社会を目指すキャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント。



（よろず～ニュース特約ライター・夢書房）