声優・斉藤壮馬が読む、マヤ文明を舞台に紡がれる超大作！

恒川光太郎の３年ぶりの新作となる『ジャガー・ワールド』が発表された。 本作はマヤ文明を舞台にした圧巻の冒険小説。 故郷を奪われ、家族を殺され、自らも生贄にされかけた少年が起こす革命の物語を、声優・斉藤壮馬が読む。

マヤ文明を舞台とする超大作

物語には主人公がいることが多いが、歴史はその限りではない。恒川光太郎さんの待望の新作『ジャガー・ワールド』を読み、そんな印象を抱いた。

サリュザ島という小さな島で平穏に暮らしていた少年・スレイは、ある日襲撃を受け、生贄として囚われてしまう。しかしそれは彼の辿る数奇な運命のほんの序章に過ぎなかった―と書くならば、彼を主人公とした壮大な復讐物語が始まりそうだが、それはこの小説の一つの側面でしかない。彼の物語をいったんかっこにくくりつつ、時代を行き来しながら多角的に描かれるストーリーは圧巻だ。

多くの魅力的なキャラクターが登場しては去っていくが、個人的に強く印象に残ったのは二名。〈泥縄〉という人喰い部族の出自であり、奴隷の身に落とされながらも引き上げられ、様々な出会いを経て知の道を歩むこととなる「鰐戦士」ドルコ。作中でも最強クラスの戦闘能力を持つ一方で、師であるカザム・サクとの対話を通し、宇宙の理すらも哲学するドルコと共に歩む中盤は、特に惹きこまれた。そして、カザム・サクの後継者であり、エルテカという国の最高神官であるフォスト・ザマ。序盤では得体の知れない謎めいた人物として描写されるが、彼女の背負っている運命も壮絶だ。終盤における二人の対決にはえもいわれぬカタルシスを感じた。

六〇〇ページを超える大長編だが、恒川さん一流の切れ味のある文体と、あえて口語的に書かれた会話のテンポが心地よく、するすると読み進めることができた。マヤ文明をモチーフとするこのサーガにおいて、繰り返し言及されるのが「円環」。賢人カザム・サクは、ドルコに、そしてフォスト・ザマに問いかけ、思考を促す。強く心に残った文章を引いておく。「小さな円環は大きな円環の一部でありそれはまたさらに大きな円環の一部である」「二人の関係には恩も恨みも、おそらく愛情も、全てが入り混じっている」。

めくるめくジャガー・ワールドへ、ぜひ一歩足を踏み入れてみてほしい。

