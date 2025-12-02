「この結果は予想外だ」「アジアの弱小国が…」“FIFAランク163位”がまさかの番狂わせ！中東の雄を撃破、本大会出場決定に海外メディアが驚愕「西アジアの強豪を凌駕した」【U-17アジア杯予選】
驚きの番狂わせが反響を呼んでいる。
11月30日に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節で、グループGの開催国ミャンマーはシリアと対戦。前節に中東の雄オマーンを２−０で撃破した勢いそのままに、難敵から２度のリードを奪い、２−２で引き分けた。
この結果、同組の１位となり、下馬評が高かったオマーンやシリアを抑えて、本大会出場を決めたのだ。
A代表のFIFAランキングでは、ミャンマーは163位で、オマーン（79位）とシリア（87位）を大きく下回る。そんな弱小国の快進撃に中国のポータルサイト『捜狐』が注目。「チーム全員が涙を流す！アジア最弱のチームが19年ぶりにU-17アジアカップ出場権を獲得。西アジアの強豪を凌駕する好成績を収めた」と報じた。
「グループGは、ミャンマー、オマーン、シリア、ネパール、アフガニスタンの５チームで構成された。西アジアの強豪国であるオマーンとシリアが、明らかに突破の最有力候補だった。かつて東南アジアの弱小国だったミャンマーは、大会前は３番手が確実視されていた」
同メディアは、「しかし、彼らは素晴らしいパフォーマンスを見せた」と続けた。
「正直に言って、この結果は予想外だった。A代表では、オマーンとシリアはどちらも強豪であり、ミャンマーは弱小チームとされていた。試合後、ミャンマーのチーム全員が涙を流し、ひざまずいて泣く選手もいた」
「彼らは苦難の末に出場権を獲得した。最後にアジアカップに出場したのは2006年だったのだ」
ミャンマーのパフォーマンスも注目される U-17アジアカップは、来年５月にサウジアラビアで開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大惨事だ」「信じられない」“アジア２位”の強豪がFIFAランク142位に衝撃の敗戦！まさかの予選敗退に海外騒然「最強クラスに勝つとは…」【U-17アジア杯予選】
11月30日に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節で、グループGの開催国ミャンマーはシリアと対戦。前節に中東の雄オマーンを２−０で撃破した勢いそのままに、難敵から２度のリードを奪い、２−２で引き分けた。
この結果、同組の１位となり、下馬評が高かったオマーンやシリアを抑えて、本大会出場を決めたのだ。
A代表のFIFAランキングでは、ミャンマーは163位で、オマーン（79位）とシリア（87位）を大きく下回る。そんな弱小国の快進撃に中国のポータルサイト『捜狐』が注目。「チーム全員が涙を流す！アジア最弱のチームが19年ぶりにU-17アジアカップ出場権を獲得。西アジアの強豪を凌駕する好成績を収めた」と報じた。
同メディアは、「しかし、彼らは素晴らしいパフォーマンスを見せた」と続けた。
「正直に言って、この結果は予想外だった。A代表では、オマーンとシリアはどちらも強豪であり、ミャンマーは弱小チームとされていた。試合後、ミャンマーのチーム全員が涙を流し、ひざまずいて泣く選手もいた」
「彼らは苦難の末に出場権を獲得した。最後にアジアカップに出場したのは2006年だったのだ」
ミャンマーのパフォーマンスも注目される U-17アジアカップは、来年５月にサウジアラビアで開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大惨事だ」「信じられない」“アジア２位”の強豪がFIFAランク142位に衝撃の敗戦！まさかの予選敗退に海外騒然「最強クラスに勝つとは…」【U-17アジア杯予選】