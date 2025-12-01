冬の冷え対策に、寝る時あったかくて足が蒸れない「まるでこたつ」シリーズを
特許技術で足元からカラダを温める「まるでこたつレッグウォーマー」は冬の底冷え対策はもちろん、夏場の冷房対策など冷え性の方にもおすすめのアイテム。近年人気の「まるでこたつソックス」のレッグウォーマータイプです。
「寝る時に足を温めたいけど、靴下を履くのは苦手…」という人には、このレッグウォーマーが合っているかもしれません。
冷えに悩む方ご家族や友人の方、大切な人への贈り物にも選ばれていますよ。
暖かさの秘密は足首に
足首にある「三陰交」というツボを特殊素材で温熱刺激することで、身体の内側からポカポカになり、まるでこたつみたいな温かさに。
また、岡本独自開発の特殊保温・発熱素地を使用し、今までより暖かいレッグウォーマーを実現しています。
分かりやすくラインが入っているので、くるぶしに合わせて着用することで、足首のツボにしっかりフィットしますよ。
足先はオープンタイプなので、温めつつ足先は解放したい方にもオススメですし、就寝時にも足先が蒸れることなく快適に使用できるのも嬉しいポイント。
ふんわりとした履き心地
空気をたっぷり含む編み方で、伸縮性もあるので締め付けられにくくふんわりとした履き心地が特徴です。
オフィスでのデスクワーク、テレワーク、立ち仕事、家事の最中などに足元の冷えを感じたらサッと履くだけ。包み込むような温かさですぐにポカポカになれますよ。
豊富なカラーバリエーションで選ぶのも楽しい
「まるでこたつレッグウォーマー」はブラックをはじめ、パープルやフレンチローズ、ワインレッドなどカラフルな色も用意しているので、見た目もかわいいんです。
頑張った自分へのご褒美はもちろん、誕生日、母の日、敬老の日、クリスマスなどのプレゼントにもおすすめですよ。
サイズも全長約37cmのフリーサイズなので安心ですね。
