¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤È°ú¤Ê¬¤±¼ó°Ì´ÙÍî¡¡¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬PKÃÆ¤Ç¥ê¡¼¥°14ÆÀÅÀÌÜ¤â¼Â¤é¤º
¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï13»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ2¾¡5Ê¬¤±6ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¹ß³Ê·÷Æâ¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢º£Àá¤Î»î¹ç¤òÀè¤Ë¾Ã²½¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï»ÃÄê2°Ì¤Ë¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î45Ê¬¤Ë¥¸¥í¡¼¥Ê¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¡¼¥´¡¦¥ê¥ó¥³¥ó¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥Ä¥£¥¬¥ó¥³¥Õ¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤ë¤È¡¢¥Ä¥£¥¬¥ó¥³¥Õ¤Ï¤³¤ì¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¡£ºÇ¸å¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¢¥¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥Ê¥Ò¤¬¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â67Ê¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏPK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¡¢Æ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤·¤¿¤¤¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¶Àª¤ò»Å³Ý¤±Â³¤±¤ë¡£72Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥í¥É¥ê¥´¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÀÅÀ¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤È1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢½ç°Ì¤ò2°Ì¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇPK¤Ë¤è¤êÆÀÅÀ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥ê¡¼¥°Àï14»î¹ç¤Ç14¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ï¼¡Àá¡¢12·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Î¥ª¥¦¥ì¥ó¥»¡Ê3Éô¡ËÀï¸å¡¢12·î7Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¨¥ë¥Á¥§¤ÈÂÐÀï¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¼¡Àá¡¢12·î3Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥í¡¼¥Ê¡¡1¡Ý1¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡45Ê¬¡¡¥¢¥¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥Ê¥Ò¡Ê¥¸¥í¡¼¥Ê¡Ë
1¡Ý1¡¡67Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡ÊPK¡¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥í¡¼¥Êvs¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É ¥×¥ì¡¼½¸!
¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÎÌ©½¸¤«¤é#¥¨¥ó¥Ð¥Ú ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë🥅— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) November 30, 2025
¤·¤«¤·VAR¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï
¥Ï¥ó¥É¤Ç¸¸¤Ë
🏆¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ Âè14Àá#¥¸¥í¡¼¥Ê v #¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
📺https://t.co/phTihixvtQ pic.twitter.com/iiF3pppjej
¼«¿Ø¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤À¥¸¥í¡¼¥Ê#¥Ä¥£¥¬¥ó¥³¥¦ ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ò#¥¦¥Ê¥Ò ¤¬´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å⚽️— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) November 30, 2025
ÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬
°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë‼️
🏆¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ Âè14Àá#¥¸¥í¡¼¥Ê v #¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
📺https://t.co/phTihixvtQ pic.twitter.com/ezxjoeGV8l
¥¸¥í¡¼¥Ê¤Î·èÄêµ¡¤ò— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) November 30, 2025
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¼é¸î¿À #¥¯¥ë¥È¥ï ¤¬
¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö‼️
¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥Ñ¥é¥É¥ó¤ò¸«¤»¤ë🧤
🏆¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ Âè14Àá#¥¸¥í¡¼¥Ê v #¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
📺https://t.co/phTihixvtQ pic.twitter.com/YhbmtGlSDz
AT¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Î»þ´Ö— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) November 30, 2025
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â
¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º
¥ê¡¼¥°Àï3»î¹çÏ¢Â³¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë
🏆¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ Âè14Àá#¥¸¥í¡¼¥Ê v #¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
📺https://t.co/phTihixvtQ pic.twitter.com/EAwjdBgNxd