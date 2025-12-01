八王子市内の8ヶ寺で構成される「八王子七福神めぐり」が、令和8年(2026年)の新年より名称を変更し全面リニューアルします。

新名称は「八王子八福神めぐり」となります。

また、リニューアルを記念し、八王子蒸留所との初コラボレーションによる限定クラフトジンが2025年12月1日より販売中です。

八王子八福神めぐり（旧：八王子七福神めぐり）

開催期間：令和8年1月1日(木)〜1月10日(土)

受付時間：午前9時〜午後5時

参加寺院：吉祥院・本立寺・金剛院・善龍寺・傳法院・了法寺・信松院・宗格院

公式サイト：https://hachihukujin.net/

長年親しまれてきた「八王子七福神めぐり」が、装いも新たに「八王子八福神めぐり」として生まれ変わります。

令和8年は「令和”八”年」「”八”王子」「”八”福神」と、末広がりの”八”が三つ重なる縁起の良い年です。

この特別な機に合わせて名称を刷新し、各種印刷物やパンフレットのデザインも統一されました。

八福神としてのブランドイメージを確立し、新年の福めぐりを盛り上げます。

限定クラフトジン「八福神-はちふくジン-」

商品名：八福神-はちふくジン-

価格：3,300円(税込)

発売日：2025年12月1日

販売場所：JR八王子駅周辺の土産店、市内セレクトショップ(はちまるステーション、802 SKY SHOP、四季の桜など)

数量：市内限定300本

八王子初のクラフトジン蒸留所「八王子蒸留所」との特別コラボレーション商品が登場します。

オリジナルラベルが施された、八王子市内限定300本の希少なクラフトジンです。

新年の乾杯や、お土産としても最適な一本です。

こども八福神めぐり

小学生以下を対象とした無料スタンプラリーもパワーアップします。

新たに「クラフト宝船づくり」の要素が導入されました。

自分で作る楽しみを味わいながら、寺院を巡ることができます。

完走者にはごほうびも用意されており、家族みんなで楽しめる企画です。

令和8年 新年開催概要

所要時間は、徒歩で約3時間、自転車や車で約2時間が目安です。

色紙や御朱印、絵馬などの頒布品も用意されています。

7年分の完走色紙を集めると「金の色紙」が進呈される特典も継続されます。

末広がりの「八」が重なる縁起の良い年に、新たな気持ちで巡ってみたくなるイベントです。

「八王子八福神めぐり」リニューアルおよびコラボ商品の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 八王子蒸留所との初コラボ！八王子八福神めぐり（旧：八王子七福神めぐり） appeared first on Dtimes.