夜のお散歩のお供に。

気づけば日没が早くなって来た今日このごろ。18時にもなると周囲真っ暗なので、通勤・通学・ウォーキングのお供としてライトが欲しくなる…いや、もうライト必携ですよね。安全第一。

僕も最近夜歩いているんですが、懐中電灯よりも使い勝手良さそうなアイテム見つけときました。

LEDライト系ギアでおなじみ、OLIGHT（オーライト）の「Oclip Pro」ってやつ。

ふだん7,000円近くするのですが、30％OFFで4,686円になっています。

親指サイズでどこにでも固定。とんでもなく明るい

懐中電灯と違ってクリップタイプなので、衣服にスッと挟んで使えるのがポイント。

やっぱり両手フリーになるのがいいですねー。もしものときにハッと手が出せるってやっぱ安心感。また、両手で作業しながら照らせるので、キャンプシーンなどでも便利なのでは？ マグネットで鉄柱などに固定できるのも気が利いています。

このProモデルは、明るさも最大500ルーメンと申し分…いや、明るすぎるレベルのパワー。

数値上、室内用の小型シーリングライトに匹敵するレベルの明るさなので、そりゃー明るいよな…って話。具体的にどのくらい明るいか？ 製品紹介にベースモデルとの比較がありました。

明るすぎるわ！やりすぎだ！

ちょっと想像以上の明るさで若干引いています。でも、まぁこれだけ明るければ安全だよね。闇夜でもはっきり照らしてくれますし、バンド式のライトと違って頭に巻くよりお手軽。もちろん明るさレベルは絞れるので、場所に適した明るさに調整もできます。

これ、最高の夜歩きの友になってくれるんじゃなかろうか？ 僕も買っとくか。

