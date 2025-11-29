スッと挟んで両手フリー。夜歩き必携の「ヤバ明るい」クリップライト
夜のお散歩のお供に。
気づけば日没が早くなって来た今日このごろ。18時にもなると周囲真っ暗なので、通勤・通学・ウォーキングのお供としてライトが欲しくなる…いや、もうライト必携ですよね。安全第一。
僕も最近夜歩いているんですが、懐中電灯よりも使い勝手良さそうなアイテム見つけときました。
OLIGHT(オーライト) Oclip Pro LEDランニングライト
4,686円
Amazonで見るPR
LEDライト系ギアでおなじみ、OLIGHT（オーライト）の「Oclip Pro」ってやつ。
ふだん7,000円近くするのですが、30％OFFで4,686円になっています。
親指サイズでどこにでも固定。とんでもなく明るい
懐中電灯と違ってクリップタイプなので、衣服にスッと挟んで使えるのがポイント。
やっぱり両手フリーになるのがいいですねー。もしものときにハッと手が出せるってやっぱ安心感。また、両手で作業しながら照らせるので、キャンプシーンなどでも便利なのでは？ マグネットで鉄柱などに固定できるのも気が利いています。
このProモデルは、明るさも最大500ルーメンと申し分…いや、明るすぎるレベルのパワー。
数値上、室内用の小型シーリングライトに匹敵するレベルの明るさなので、そりゃー明るいよな…って話。具体的にどのくらい明るいか？ 製品紹介にベースモデルとの比較がありました。
明るすぎるわ！やりすぎだ！
ちょっと想像以上の明るさで若干引いています。でも、まぁこれだけ明るければ安全だよね。闇夜でもはっきり照らしてくれますし、バンド式のライトと違って頭に巻くよりお手軽。もちろん明るさレベルは絞れるので、場所に適した明るさに調整もできます。
これ、最高の夜歩きの友になってくれるんじゃなかろうか？ 僕も買っとくか。
