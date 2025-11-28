6台同時充電＋USB-C内蔵＋ケーブルまで生えてくるタップならほぼ無敵でしょ
同時に6デバイスを充電できちゃう。
スマホをはじめ電子機器は、充電か給電が必要ですよね。そのためには電源タップや壁のコンセントにケーブルを挿すことになります。ただ、このケーブルは取り扱いが面倒クサい。巻いたり伸ばしたり、持ち歩くならそれが荷物の1つになります。
隠しケーブルでサプライズ
CIOの｢Mate Tap 002｣は天面にコンセントが3口あり、おしりにUSB-AとCポートがある電源タップ。だけど小さいフタを押すことで、なんと長さ70cmのUSB-Cが生えてくるんです。
これならUSB-Cケーブルを荷物に追加したり、逆に忘れて「やっちまったなー」ってこともありません。
コレ1つで事足りる
この電源タップがあれば、充電器とケーブルを別に用意せずに済みますよね。今やUSB-C充電は主流なので、1つでいろんなデバイスに対応できるのは大助かり。移動時にケーブル1本ないだけで、絡まったり巻いたりするプチストレスからも解放されます。
巻取りもカンタンなので、家でもブラブラさせずに済みますよね。
18％オフで狙い目
今ならAmazonのブラックフライデーで18％オフの3,280円。電源タップの寿命は3〜5年が目安なので、これを機に交換するのもアリですね。
CIO Mate Tap 002 USB 延長電源タップ 3口
3,280円
