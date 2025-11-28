『名探偵コナン』1183話 犯行を認めた容疑者が自供を撤回
アニメ『名探偵コナン』の1183話「ザ・取調室3」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1183話のあらすじはこちら。
＜1183話「ザ・取調室3」＞
コナンと小五郎は、ある事件の取り調べの様子を見ていた。被害者は映画監督の川島雄介。川島が一人で居た会議室に犯人が侵入し、胸を刺してオートバイで逃走した。目撃者の証言から、前日に行われたオーディションの参加者・渚ハルコが容疑者として浮上する。渚も犯行を認めたため、取り調べが始まったが「自供を撤回する」と言い出し……。取調室で、不敵に笑う渚。渚が犯人だと確信している佐藤刑事は、真実にたどり着けるのか？
＞＞＞『名探偵コナン』1183話の先行カットをすべてチェック！（画像7点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
