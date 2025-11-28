11月26日、元「TOKIO」の国分太一が記者会見を開き、一連の騒動について謝罪した。会見では、解散したTOKIOメンバーとの関係も明らかになり、注目を集めている。

国分は、6月に日本テレビがコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、レギュラー番組『ザ！ 鉄腕！ DASH！！』（日本テレビ系）から降板し、無期限活動休止を発表した。会見では、自らの口で騒動について語ったが、TOKIOメンバーとの関係を明かす場面もあった。

「松岡昌宏さん、城島茂さんとは連絡を取っているそうで、前日に会見をおこなうことも伝えたそうです。6月で解散したTOKIOですが、国分さんは『ともに歩もうという温かい言葉をいただいて、誇りに思います』と、2人への思いを語っていました」（スポーツ紙記者）

TOKIOの交流が判明し、Xでは

《リーダーと松岡くんが連絡くれたって見て凄くホッとした》

《リーダー、松岡、太一くんのサポート頼みます》

など、安心する声が聞かれていた。謝罪会見前から、松岡は国分に対する思いを口にしていた。

「9月17日、自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画で、松岡さんは『こんなこと言ったらまたお叱りを受けるかもしれないけど、正直これっぽっちも頭にきてない』と告白。続けて、『やっぱ国分さんは俺の戦友だから。これはもう変わらない』と、いまでも仲間であることを強調していました。

また、迷惑をかけた人への補償などが整ったうえでのこととして、『（自分の）YouTubeに出てもらってもいいし、生配信してもいいわけだし』と、国分さんが出演する可能性にも言及していたのです」（同）

国分の「YouTube復帰プラン」を明かした松岡も、今後の動向が注視されている。

「11月24日の『女性セブンプラス』で、松岡さんが11月末でエージェント契約を結んでいるSTARTO ENTERTAINMENTを退所すると伝えられました。記事によれば、10月初めに松岡さんが、廃業が決まっている株式会社TOKIOと同じ場所に新しい会社『MMsun』を設立したとされています。

当面、国分さんがテレビに出るのは難しいでしょうが、松岡さんを中心に、復帰に向けた準備を進めていくのではないかと見る向きもあるようです」（同）

松岡がこぐ舟に、国分が乗り込む日が来るのか──。