中川翔子、すくすく成長中！双子とのほっこりSHOTに反響「大きくなったねー！」「お目目がパッチリ」

11月27日、中川翔子がInstagramを更新。今年9月30日に出産した双子との写真を公開した。

【写真】贈り物のケープに包まれた双子の写真なども公開

中川は、自身のInstagramアカウントにて、「スライム親子！」「ささきいさお大王様から、かわいい双子プレゼント 真っ白ふわふわケープいただきました！」とコメントし、「ドラゴンクエスト」に登場するモンスター・スライムのルームウェアを着た自身とスライムのベビー服を着た双子との3ショットや、贈り物だという白いケープに包まれた双子の写真などを公開。

続けて、「スクスク育っておおきくなって なんと早くも今がジャストサイズ！」「体重もふたりとも5キロこえて、おにいちゃんは5600とか！おおきくなってる！」「哺乳瓶もサイズアップしました！はやい！！」などとコメントし、双子が健やかに成長していることを報告した。

さらに、「助産師さんから、よく寝て大きくなって えらい！といっぱい褒めていただき嬉しい」「自分より子供が褒められる事がこんなに嬉しいとは！ 親バカばくはつ！」と、母としての心境も明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「大きくなったねー！」「お子さん二人共にお目目がパッチリ開いて可愛いこと」「かわいさが日に日に増していますね」「最高のスリーショット」などの反響があった。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表し、今年9月には双子の男児を出産した。SNSでは、子供たちの様子や日々の育児で感じたことなどを積極的に発信している。