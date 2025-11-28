¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤Ç»³¼êÀþ¤Ë¾è¤ê¤³¤â¤¦¤È¤¹¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¡£¡Ø¼êÅÁ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È...¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦70ÂåÃËÀ¡Ë
ÀéÍÕ¸©ºß½»¤Î70ÂåÃËÀ¡¦N¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þ¡¢JR¾åÌî±Ø¤Î»³¼êÀþ¥Û¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
Æ±¤¸¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿N¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤......¡£
¡ãN¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
¤â¤¦10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾åÌî±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬»³¼êÀþ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÇÅÅ¼Ö¤¬ÆþÀþ¡£Ää¼Ö¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾¯¤·¤ÎÃÊº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë...
¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ïí´í°¤Ê¤¯¡¢¼«ÎÏ¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤ò²¡¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Æ»ä¤Ï»×¤ï¤º¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¼Ö¤¤¤¹¤ò¡¢Æ±»þ¤ËÌµ¸À¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ìµ»ö¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ËÜ¿Í¤ÏÃ¯¤«¤¬¼êÅÁ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö°Ø»Ò¤¬¸å¤í¤à¤¤Î¤Þ¤Þ¥É¥¢¤ÏÊÄ¤Þ¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ÏÈ¯¼Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ì½ï¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤¿Êý¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤È¡¢Ìµ¸À¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÊâ¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤¤¤¤Ç¯¤ò¤·¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤äà¿ÆÀÚ¼«Ëýá¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤¤¡ª¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¿ÆÀÚ¼«Ëý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
