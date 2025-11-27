【一蘭】福袋2026が一般販売開始（3種類）、「普段は購入できない」特別商品が手に入る

株式会社一蘭は、2025年12月2日（火）より、「一蘭福袋2026」の一般販売を開始する。同商品は、11月25日（火）より、会員限定の先行販売は行っているという（おみやげ一蘭公式通販にて）。

福袋は、「一蘭福袋2026〜松〜」「一蘭福袋2026〜竹〜」「一蘭福袋2026〜梅〜」の3種類を用意。定番人気のおみやげ商品に加え、普段は購入できない「有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり」や「一蘭オリジナル箸」など、福袋ならではの特別アイテムを入っている。

また、福袋には、一蘭店舗や公式通販で一定の条件を満たした利用者のみがもらえる「カレンダー」も同梱。さらに、福袋企画専用の段ボールで商品が届くのも魅力の一つ。

〈概要〉

【商品名】

・一蘭福袋2026 〜松〜

・一蘭福袋2026 〜竹〜

・一蘭福袋2026 〜梅〜

【販路】

おみやげ一蘭公式通販限定

【期間】

（先行販売：2025年11月25日(火)〜）

一般販売：2025年12月2日(火) 10:00〜

【販売価格】

・一蘭福袋2026 〜松〜：19,000円

・一蘭福袋2026 〜竹〜：12,000円

・一蘭福袋2026 〜梅〜：9,000円

【備考】

・「一蘭福袋」以外との合わせ買いはできない

・予定数に達し次第、販売を終了

・熨斗はつけられない

〈商品構成〉

●一蘭福袋2026〜松〜

【内容】

・有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり×1

・一蘭オリジナル箸×1

・一蘭オリジナルレンゲ×1

・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)×1

・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート こい味こってり(1食入)×3

・一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(5食入)×1

・一蘭ラーメン ちぢれ麺(5食入)×1

・一蘭 焼ラーメン とんこつ(2食入)×3

・一蘭 旨辛コク増し×2

・メッセージカード×1

・味集中型卓上カレンダー2026×1

一蘭福袋2026〜松〜

●一蘭福袋2026〜竹〜

【内容】

・お子様どんぶり(メラミン樹脂製)×1

・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(2食入)×3

・一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(2食入)×2

・一蘭ラーメン ちぢれ麺(5食入)×1

・一蘭 焼ラーメン とんこつ(2食入)×2

・一蘭 旨辛コク増し×1

・メッセージカード×1

・味集中型卓上カレンダー2026×1

一蘭福袋2026〜竹〜

●一蘭福袋2026〜梅〜

【内容】

・一蘭祝いさかずき〜午〜×1

・一蘭オリジナル箸×1

・一蘭オリジナルレンゲ×1

・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)×1

・一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(5食入)×1

・一蘭ラーメン ちぢれ麺(5食入)×1

・一蘭 焼ラーメン とんこつ(2食入)×2

・メッセージカード×1

・味集中型卓上カレンダー2026×1

一蘭福袋2026〜梅〜

一蘭は「とんこつラーメンを研究し続ける会社」。昨日よりも今日、今日よりも明日、より美味しいラーメンを提供するべく日々研究をおこなっている。これからも利用者が満足できる“本場・本物”のとんこつラーメンを提供するため、しっかりと味を守りながら進化し続けていくという。