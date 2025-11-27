

松尾太陽（超特急タカシ）

松尾太陽（超特急・タカシ）が、NPO法人日本ネイリスト協会が表彰する『ネイルオブザイヤー2025』を受賞した。その授賞式が「東京ネイルエキスポ 2025」（東京ビッグサイト）内で行われ、タカシは「素晴らしい賞を頂けて光栄に思います。ありがとうございます」と受賞の喜びを語った。

1996年に開始し今年で30回目。ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝えた各界著名人の中から、今年最も輝いている者に贈られる称号。自身でもアクセサリーやネイルのブランドを立ち上げているタカシは自身にとってネイルは「自由に表現できるアート」とし「僕自身は表現がそこまで得意ではないんですけど、ネイルを通していろんな表現ができますし、落ち込んでしまった時や自信がなくなってしまった時に手元のネイルを見て『きょうも１日頑張ろう』って思っています」

この日は、このシーズンに合わせて緑と赤を貴重にしたネイルで出席。左手小指には、所属する超特急のファンの総称「８号車」の「８」を書いた。「日頃応援して下さっている超特急のファンの皆さんを想い書かさせて頂きました！」と説明すると、観客から拍手が巻き起こった。