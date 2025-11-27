2026年1月スタート！主演・藤井流星×七五三掛龍也、話題のイヤミス『ぜんぶ、あなたのためだから』がドラマ化

2026年1月クールのオシドラサタデー枠で、藤井流星主演『ぜんぶ、あなたのためだから』の放送が決定。

共演に七五三掛龍也を迎え、オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス――衝撃の“イヤミス劇場”が2026年1月10日（土）より開幕する。

今作『ぜんぶ、あなたのためだから』は、夏原エヰジ（なつばら・えいじ）による同名小説が原作。

2018年『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞し、同作を改題した『Cocoon 修羅の目覚め』（講談社）で翌年にデビュー。同シリーズが大きな反響を呼んでいる気鋭の作家・夏原エヰジが、2025年3月に発表したばかりの話題作だ。

幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香。結婚式にいたカメラマンの桜庭によると、どうやらシャンパンに毒が混入していた模様。

まさか犯人は結婚式に出席していた参列者の中に？ 犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣と桜庭だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。

物語に登場する人物は全員“偽善者”、そして次々と明らかになる衝撃の事実――読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリーとして多くの読者を虜にし、話題を呼んできた。

©夏原エヰジ／講談社

そんな愛憎渦巻くラブサスペンスを、2026年1月期のオシドラサタデーで初ドラマ化。2021年1月にスタートした枠で、かつてないまったく新しいジャンルとして2026年の幕開けを飾る。

◆主演はWEST.藤井流星！

この衝撃作『ぜんぶ、あなたのためだから』に主演するのは、人気グループWEST.の藤井流星。

端正なビジュアルと落ち着いた演技で、作品を経るごとに着実に知名度を高めてきた藤井。今作では、結婚式当日に妻が何者かに毒を盛られる“悲劇の新郎”を演じる。

今作への出演に「ラブサスペンスというジャンルは初めてなので、すごくワクワクしました」と興奮した様子を見せ、「どう事件に迫っていくのか、結末を予想しながら見ていただけたらうれしいです。ぜひご期待ください！」と語った。

幸せの絶頂で、悲惨な目に遭った新郎・林田和臣。毒を盛られた最愛の妻の“ために”犯人探しに奔走する。誰よりも正義感が強く、犯人を自分自身で見つけるべく動き始めるが…。

柔軟な演技力で幅広いジャンルに対応してきた藤井が、今作では超攻撃型のラブストーリー、かつ戦慄のラブサスペンスに挑戦。はたしてどんな新郎・和臣を描き出すのか注目だ。

◆共演には七五三掛龍也（Travis Japan）

そして共演者には、七五三掛龍也が決定。人気グループTravis Japanのメンバーとして活躍するかたわら、近年はドラマ・舞台での活躍も目覚ましい注目度急上昇中の若手俳優だ。

七五三掛が今作で演じるのは、和臣と沙也香の結婚式にカメラマンとして出席していた桜庭蒼玉。撮影した写真から事件のヒントを導き出したことで和臣に強く請われ、和臣の“ために”真相究明に付き合うことに。鋭い観察眼を持ち、シニカルな言葉で事件の核心を衝いていく。

演じる桜庭という人物について七五三掛は「僕とは真逆な人物」だと語り、「自分が普段あまり言わない言葉がセリフにもあるので、それをどう演じていこうか楽しみ」と撮影に向けたワクワクをにじませた。

ドラマ初共演となる藤井と七五三掛だが、実は2人にはある共通点があった。黒柳徹子が出演する朗読劇『ハロルドとモード』で、藤井は2021年版、七五三掛は2025年版のハロルド役を演じている。

時を超えて、黒柳の恋人役を演じた藤井と七五三掛――新旧のハロルド役が相まみえ、今作『ぜんぶ、あなたのためだから』で初共演を果たす。

◆毎話、【参列者＝容疑者】と激突！

「読後にイヤな気持ちになるミステリー」＝イヤミス――人間のドロドロとした心理描写や登場人物の闇を描き、その読後感のすっきりしなさやモヤモヤ感といった独特な魅力がクセになると言われ、人気を博している。

今作『ぜんぶ、あなたのためだから』も、まさにその真骨頂とも言える作品。登場人物全員が容疑者であり、その全員に動機があり、しかも全員が“イヤなやつ”――少しもオシドラっぽくない“イヤミス”と“ラブサスペンス”が融合する、高濃度で刺激的な展開となっている。

愛する妻に毒を盛った犯人は誰なのか？ そしてその動機とは…。

謎を解き明かすべく奔走する2人に対峙する、曲者揃いの【参列者＝容疑者】たちの解禁にも注目だ。

◆藤井流星（林田和臣・役）コメント（全文）

――この作品のオファーを受けたときの率直な気持ちをお聞かせください。

今作のような「ラブサスペンス」を演じるのは初めてのため、とてもワクワクしています。原作を読ませていただきましたが、本当におもしろくて…！ 原作小説のキャッチコピーである「全員偽善者」という言葉が印象的で、きっとドラマを見てくださる方々も予告の時点から引き込まれるかと思います。《イヤミス》独特の余韻が、これから演じさせていただくのがとても楽しみになりました。

――演じる林田和臣はどんな人物だと感じていますか？

和臣はとにかくまっすぐな人物で奥さんのことをまっすぐに愛している人物なのだと作品から伝わってきました。

――七五三掛龍也さんとはバディを組んで事件の真相を追っていくことになりますが、バディを組むに当たって、撮影が始まる前に「これだけは言っておきたい」ということはありますか？

食事をする時によく口の周りに何かがついていることが多いのですが、（WEST.の）メンバーには「口の感覚ない」と言われることがあります（笑）。メンバーはもう慣れてるのか指摘されないですが、七五三掛くんも気にしなくて大丈夫です（笑）。撮影が始まる時にも僕がまだ気づいていなかったら、指摘してくれると助かります！

――お2人は今作が初共演ですが、これまでに交流などは？

ドラマでの共演は今回が初めてなのですが、実は朗読劇『ハロルドとモード』で同じ“ハロルド”役を演じているという共通点があることに驚きました。先日、七五三掛くんの朗読の観劇に行かせていただいた際に一度会って挨拶をすることができたので、そこで交流することができました。

――ビジュアル撮影はタキシード姿で臨まれましたが、いかがでしたか？

昔、アイドル誌などで着させていただく機会はありましたが、最近はそういった機会がないため気が引き締まります。ドラマの冒頭が結婚式のシーンから始まる予定なので、撮影のイメージが湧いてきましたね。

ティザー映像ではターンテーブルに乗ってゆっくり回るところを撮影していたのですが、静かな空間で自分が回っていることがとてもシュールで笑いが込み上げてきました（笑）。

映像が完成したらどのような雰囲気になっているのか、とても楽しみです。

――主人公・和臣は妻をまっすぐに愛する男性ですが、ご自身が今もっとも愛しているものは何ですか？

僕は“パジャマ”です。こだわりがあって思わずいっぱい買ってしまいます。古着屋さんなどでパジャマパンツを見かける時は衝動買いしてしまう時が多いです（笑）。ライブツアーの時なども、3泊する時は3着パジャマを持っていくので、いつも荷物が多くなってしまいます（笑）。

――では最後に、楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします。

とにかくまっすぐに妻を愛して、事件の真相を追いかける和臣と、頼まれて興味本位で手伝うことになる桜庭のバディが、どのように事件に迫っていくのか――毎話さまざまな“イヤなヤツ”が出てきますので、その人たちとの対決はぜひ注目していただきたいです。

そして結末がどうなっていくのか、というのがやはりミステリーの醍醐味。皆さんも予想しながら見ていただけたらうれしいです。ぜひご期待ください！

◆七五三掛龍也（桜庭蒼玉・役）コメント（全文）

――この作品のオファーを受けたときの率直な気持ちをお聞かせください。

お話をいただいた時はすごくうれしかったです。オシドラサタデーのドラマはちょうど昨年『私たちが恋する理由』でお世話になって…。それから1年後、またこうして声をかけていただいたのはすごくうれしく思いますし、個人的にミステリーや、この《イヤミス》というジャンルも大好きなので、原作小説もとても楽しく読みました！ おもしろくて、読み終わってからもずっと余韻が残っている感じがしました。

――演じる桜庭蒼玉はどんな人物だと感じていますか？

桜庭は僕とは真逆な人物だなと感じます。僕はどちらかというと直感で動くタイプなのですが、桜庭は物事を俯瞰で見て、冷静に考えていると感じました。演じるにあたっても、自分が普段あまり言わない言葉がセリフにもあるので、それをどう演じていこうかという楽しみがあります。

――藤井流星さんとはバディを組んで事件の真相を追っていくことになりますが、バディを組むに当たって、撮影が始まる前に「これだけは言っておきたい」ということはありますか？

僕も実はツッコまれたり、おっちょこちょいな部分が多いみたいで（笑）。自分ではあまりそう思ってないんですけど、普段もメンバーに頼っているところが多くて…。なので、流星くんにたくさん頼らせていただくと思います！

――お2人は今作が初共演ですが、これまでに交流などは？

実は嵐の相葉雅紀くんと仲良くさせてもらっているのですが、相葉くんから流星くんのお話を聞くことが多かったんです。いつかその相葉くんの会で流星くんにお会いするんじゃないかって思っていたんですけど、このドラマでの共演が先になりました（笑）。

（藤井流星：「このドラマの間に相葉くんにご飯連れていってもらおう！」）

――カメラマン役ということでビジュアル撮影はカメラを持って、さらに役に合わせて髪の色も変えられたとか…？

そうなんです。桜庭という役のためにこれまでは明るい色にしていた髪も黒く染めて、黒のスーツを着て臨みました。すごく新鮮で、なんだか役にスッと入っていく感じがありました。

カメラは普段から好きでいくつか持っていて、自分でも何台かで使い分けています。なので、カメラを触る仕草などは、ちょっとは慣れた感じもあるのかな…？

――主人公・和臣は妻をまっすぐに愛する男性ですが、ご自身が今もっとも愛しているものは何ですか？

一番は“ファンの皆さん”です！

というのは大前提で、いま僕が愛しているのはフライパンですね。今年4月から番組で料理のコーナーに出演させていただいているんですけど、それがきっかけでフライパンを新しく買ったり、いい包丁を買ったり…。それまでは全く料理はしなかったんですけど、コーナーを始めてから、すっかりハマっています。最近作ったもので美味しかったのは、鶏肉とレンコンとサツマイモの照り焼き風炒めです！

――では最後に、楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします。

僕が演じる桜庭はいい意味で“裏切り”というか、これまで自分が演じてきた役とはまた全然違った役なので、新たな一面をお見せできたらいいなと思っています。

毎週、“ラブ”だけでなく、違った意味のドキドキもお届けできると思いますので、覚悟してご覧ください！