マウスコンピューターはゲーミングパソコンブランド「NEXTGEAR」より、AMD Ryzen 7 255プロセッサおよび NVIDIA GeForce RTX 5060と 5050 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノートパソコン『NEXTGEAR J6-A7G60WT-B』を発売した。

【画像】白に統一される変更点が加わった新デザイン

従来製品からCPU、GPUを強化し、より幅広いゲームタイトルで高フレームレートを実現した。メモリは最大64GB まで拡張可能であり、ゲーム配信や動画編集などの作業にも対応している。

さらに筐体デザインも変更され、白と黒が入り混じったデザインから底面まで含めて白に統一された。性能面では、「フェーズサーマルシート」を採用したことで、高負荷時でも効率的に熱を放出する。

ディスプレイは、16型 WUXGA（1,920×1,200）解像度・165Hz 対応の高リフレッシュレート液晶を採用した。WiFi 7に対応したため、通信速度と安定性が向上した。さらに「2.4GHz／5GHz／6GHz」と複数の周波数を同時に利用できるMLOが利用可能となり、低遅延、安定性も向上している。

『NEXTGEAR J6-A7G60WT-B』は、179,800 円（税込）より、マウスコンピューター WEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune：Garage 大阪で販売中である。

（文＝リアルサウンドテック編集部）