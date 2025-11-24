¡Ö¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹ Acoustic Festival 2025¡×¤¬EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ¡Ú¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹ Acoustic Festival 2025¡Û¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢À¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ÖÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Öfrom ARGONAVIS¡×¡£2025Ç¯Æâ¤ÇÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤ò¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¡¢µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢ÄÌ¾Î¡Ú¥¢¥³¥Ê¥Ó¥¹¡Û¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤ÏÃë¡¦Ìë¤Î2¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÆÉô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸²»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹ Acoustic Festival 2025
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Ãë¸ø±é¡¡³«¾ì¡§14:00 / ³«±é¡§15:00
Ìë¸ø±é¡¡³«¾ì¡§18:00/ ³«±é¡§19:00
²ñ¾ì¡§EX THEATER ROPPONGI
½Ð±é¡§°ËÆ£¾»¹°¡Ê¼·À± Ï¡Ìò¡Ë¡¢Æü¸þÂçÊå¡Ê¸ÞÎÇ·ë¿ÍÌò¡Ë¡¢¾®³Þ¸¶ ¿Î¡Ê°° ÆáÍ³Â¿Ìò¡Ë¡¢½©Ã«·¼ÅÍ¡Ê½ì ÎÃÌò¡Ë¡¢µÜÆâ¹ðÅµ¡Ê³¦Àî¿¼¹¬Ìò¡Ë¡¢¥é¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¡ÊFELIXÌò¡Ë
Ãë¸ø±éGUEST¡§¾®ÎÓÀµÅµ¡¢ÎÜ
Ìë¸ø±éGUEST¡§ASH¡ÊASH DA HERO¡Ë¡¢SHiNNOSUKE¡ÊROOKiEZ is PUNK¡ÇD/S.T.U.W¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://argo-bdp.com/live/post-42005/
¡ãÃë¸ø±é¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
M1. BLUE ALBUM
M2. Ì¿¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯
M3. ²ÄÇ½À
M4. IGNITION
M5. ¿¼Ê¥¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à
M6. Freestyle
M7. Way of Light
M8. Silent Crisis
M9. CHERIE
M10. ²¼¸¹¤Î·îÌë
M11. miroir
M12. ¶ä¤ÎÉ´¹ç
M13. ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó
¡ãÌë¸ø±é¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
M1. CHERIE
M2. ²¼¸¹¤Î·îÌë
M3. miroir
M4. BLUE ALBUM
M5. Ì¿¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯
M6. ²ÄÇ½À
M7. À±¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë
M8. AGAIN
M9. IGNITION
M10. REVOLUTION
M11. ¿¼Ê¥¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à
M12. Freestyle
M13. ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
from ARGONAVIS¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢
2026Ç¯1·î11Æü(Æü) ¡÷Kanadevia Hall ¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://argo-bdp.com/live/post-42008/
¡ã¡Öfrom ARGONAVIS¡Ê¥Õ¥í¥à¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹¡Ë¡×¤È¤Ï¡ä
¥¢¥Ë¥á¡¢ÉñÂæ¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ÖÅùÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¼«¿È¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡ÖArgonavis¡Ê¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹¡Ë¡×¡ÖGYROAXIA¡Ê¥¸¥ã¥¤¥í¥¢¥¯¥·¥¢¡Ë¡×¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡ÖFantôme Iris¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¤¥ê¥¹¡Ë¡×¡ÖÉ÷¿ÀRIZING¡ª¡Ê¥Õ¥¦¥¸¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¡×¡Ö¦Åpsilon¦µ¡Ê¥¤¥×¥·¥í¥ó¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¡ÖST//RAYRIDE¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¹¥È¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¤âÌ¥ÎÏ¡£
(C)ARGONAVIS project.
Photographer¡§À¾ô¢ÂÀ°ì
