辻希美の長女でインフルエンサーの希空が11月17日、YouTubeでハロウィンのケーキを作る動画を公開した。

これまでも度々お菓子作りに挑戦してきた希空。昨年のハロウィンに作った「血まみれケーキ」もリアルで恐ろしい出来栄えだったが、今回のケーキは「ミイラ」はさらに進化。インスタグラムの投稿にも関心が集まっていた。

ミイラケーキの特徴は、側面に表現された「口」だ。不揃いな歯と、人間に噛みついたばかり、というイメージが膨らむ血液の描写も怖い。歯はピーナッツ、ジュクジュクした血はジャムが使われており、包帯は硬めの生クリームでうまく再現されている。バランスが崩れて倒れそうになるとオレオで補強するなど、リカバリーもバッチリだ。

動画サムネイルでもわかる通りなかなか怖い仕上がりだが、親友とわちゃわちゃ騒ぎながら楽しく作っており、動画は楽しいものになっている。コメント欄ではケーキの出来栄えを賞賛する声とともに、「久しぶりのお菓子動画で嬉しい」という趣旨のコメントも多数寄せられていた。クリスマスまであと1カ月、またケーキを作る動画が公開されるか、楽しみにしたい。

（文＝向原康太）