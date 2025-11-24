『ブレイキング・バッド』の生みの親が放つ『プルリブス』Apple TV史上最も視聴されたドラマに！

長年の秘密主義、難解な設定、そして多くの人が辞書で調べるであろう不可解なタイトル。これほどの逆風がありながらも、ドラマ『プルリブス』がApple TV史上最も視聴されたシリーズとしてロケットスタートを切った。

『プルリブス』が配信サービスの歴史を塗り替える

Apple TVによると、『ブレイキング・バッド』のクリエイター、ヴィンス・ギリガンが手掛ける本作は、これまでの記録保持者であった『セヴェランス』シーズン2の記録をあっさりと抜き去ったという。米国、英国、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ドイツ、メキシコ、インド、フランスなどを筆頭とする100を超える国と地域で、グローバルなドラマシリーズとして史上最大のローンチを飾っている。

この記録的な配信の成功は、数字からも裏付けられている。『プルリブス』は『ベター・コール・ソウル』のレイ・シーホーンを主演に迎え、11月7日（金）第1〜2話が公開された。

ニールセン・ストリーミング・コンテンツ・レーティングの公式データが公開されるには数週間を要するものの、Luminateはリリース後最初の7日間で、米国内において最初の2エピソードで640万時間という驚異的な視聴時間を記録したと報告。これは、利用可能なエピソード数が大幅に多かった番組に次ぐ、その週で第4位という非常に好調な結果であった。さらに、配信直後には需要の高さからApple TVアプリがクラッシュしたという報告も相次いでおり、本作への異例の関心と熱狂的な盛り上がりを示す逸話となっている。

Apple幹部も絶賛！ギリガンの「独創的な前提」

Apple TV+のプログラミング責任者であるマット・チェルニスは、この成功を受けて次のように述べている。

「私たちがこれほど愛する番組の秘密を守ることは、『プルリブス』ほど楽しく、報われる経験であったことはめったにない。ヴィンスの驚くほど独創的な前提は、我々が脚本を読んだ瞬間から圧倒的であった。彼がこのシリーズに命を吹き込んだ輝きを目撃することは、本当に目覚ましいことです」

チェルニスはさらに、主演のレイをはじめとするキャストの演技を称賛し、番組の持つ力を強調した。

「世界中の視聴者が、才能あるレイが率いる素晴らしいキャストによって、人間性に根ざしたこの示唆に富み、洞察力に富み、ダークで面白い番組に夢中になるのを見るのはスリルであり、視聴者がこのミステリーをさらに深く掘り下げるのを待ちきれません」

世界で最も惨めな女性が人類を救うSFドラマ

Apple TV+は激しい入札合戦の末、2022年に2シーズンの発注で『プルリブス』を獲得。

本作はジャンルを超越したSFドラマであり、地球上で最も惨めな人物であるキャロル・スターカが、世界を幸福から救わなければならないという物語を追う。共演にはカロリーナ・ヴィドラ（『トゥルーブラッド』）、カルロス・マヌエル・ベスガ（『崖っぷちの歌姫たち』）、ミリアム・ショア（『Younger／ライザのサバヨミ大作戦』）、メニク・グーネラトニ（『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』）ら。

『プルリブス』はApple TVにて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

