初のアンバサダーに桜田ひよりさん・吉川愛さんが就任　ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター

「クリスマスならではの様子が本当に素敵でわくわくします」（桜田さん）

「映画で見ていたとおりの景色になっていてすごくテンションがあがりました」（吉川さん）

「こんなにうれしい日はないです。スタジオツアー東京が長く愛されるようにたくさんたくさん頑張っていきます」（桜田さん）

「スタジオツアー東京では私自身もたくさん感動させられてきて、まだ来られていない方にはぜひ来ていただきたいです。クリスマス仕様のスタジオツアー東京を存分に味わってください」（吉川さん）

映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 – メイキング・オブ・ ハリー・ポッター(スタジオツアー東京)は、初のアンバサダーとして俳優の桜田ひよりさん、吉川愛さんの就任をお披露目した。特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催中の、クリスマスツリーやイギリスの伝統的なクリスマスのご馳走が並ぶホグワーツの大広間に現れた桜田ひよりさん、吉川愛さんのお二人。今年は大広間の天井に 400 本以上のロウソクが浮かぶ演出が初めて施され、温かみのある幻想的な大広間が華やか。初仕事として息ピッタリに「ルーモス！」と唱えると、大広間に立ち並ぶ9本のクリスマスツリーとロウソクの揺らめく明かりだけが浮かび上がる幻想的な空間に。さらにイベントの締めくくりでローブをまとった二人は「ホグワーツ魔法魔術学校の在校生です！」とテンションも最高潮。そして最後に二人が「Welcome to Hogwarts!」と元気よく声を揃えると、大広間にホグワーツの入学許可証が舞い、なんと入学許可証には二人の名前入りというサプライズが。映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の名シーンを彷彿とさせるヒトコマに。