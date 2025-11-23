¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¼Â¤Ï¼Ì³Ú¤Ï³°¹ñ¿Í¡ª¡©Ææ¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡¦Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¡Ö¥·¥ã¥é¥Ã¥¯¡×¤À¤Ã¤¿Àâ
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÇÈÇ¸µ¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤¢¤ëºî²È¤ä³¨»Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é´ü¤«¤é¾¦Çä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³¨»Õ¡¦ËÌÈø½ÅÀ¯¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦ËÌÈøÀ¯±é¡Ê»³ÅìµþÅÁ¡Ë¡¢ÅöÂå°ì¤ÎÌò¼Ô³¨»Õ¡¦¾¡Àî½Õ¾Ï¡¢ÊõÎñ¤Î¿§ÃË¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµººî¼Ô¡¦Ê¿Âô¾ïÉÙ¡ÊÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡Ë¡¢ÁÞ³¨¤âÊ¸¾Ï¤â½ñ¤±¤ëµººî¼Ô¡¦ÁÒ¶¶³Ê¡ÊÎøÀî½ÕÄ®¡Ë¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉÁ¼ÌÎÏ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦²ÎËû¡Ä¡Ä¡£
¸½Âå¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¹¾¸ÍÊ¸²½¤ÎËÂ¤®¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤«ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè½µ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¼Ì³Ú¡×¤Ï°ì¿Í¤Î³¨»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÕ½Å¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¼Ì³Ú¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÍ»Ò¡£
¼ÂºÝ¤Î¼Ì³Ú¤ÏÆæ¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¿äÍý¤Î¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÊÁ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢²èÉ÷¤ÎÊÑ²½¡¢¼õ¤±Â³¤±¤¿¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¢°Õ³°¤ÊÀ¶Î÷¤µ¡©¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼Ì³Ú¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¡¦¥·¥ã¥é¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×Àâ¤Þ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡Ö»°ÂåÌÜÂçÃ«µ´¼¡¤ÎÅÛ¹¾¸ÍÊ¼±Ò¡×wikipedia
¼Ì³Ú¤Î½Õ²è¤Ï¥¼¥í¡ª¶ØÃÇ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ï¼ê¤òÉÕ¤±¤º
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤¬²ÎËû¤Ë¡ÖÂ¾¤Î³¨»Õ¤âÉû¶È¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Õ²è¤ò´«¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢½Õ²è¤ÇÍÌ¾¤ÊÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢²ÎÀî¹ñË§¡¢¾¡Àî½Õ¾Ï¡¢²ÎÀî¹½Å¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½Õ²è¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¨¥í¥¹²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÌ¾ÌµÌ¾¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏÅêµå¤ÇÀ©ºî¤·¤¿Î©ÇÉ¤ÊÉâÀ¤³¨¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡£Åö»þ¤Î³¨»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Íµ¤¡ÈÎ¢¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤â½Õ²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼Ì³Ú¤À¤±¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³èÆ°»þ´Ö¤ÎÃ»¤«¤µ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ë²èÉ÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ØÄ¥¤¬¤¢¤ë½Õ²è¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÀµÂÎ¤ÏÉð²È¤Ë»Å¤¨¤ëÇ½Ìò¼Ô¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Õ²è¤ÏØß¤é¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Ì³Ú¤Ï¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤ëÀº¿À¾õÂÖ¤ÎÌäÂê¤ò¼£Ìþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡È³¨¡É¤òÉÁ¤¯¡Ö¼«¸Ê³¨²èÎÅË¡¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¡£¤½¤ÎÇº¤ß¤Ï¡ÖÀÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½Õ²è¤ÏÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È½Õ²è¤ÏÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÀâ¤â¡£¼Â¤Ï¡¢¼Ì³Ú¤Ï²ÎËû¤ÎºÊ¡Ê²ÎËû¼«¿È¤È¤â¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÄï»Ò¡Ö´îÂ¿ÀîÀéÂå½÷¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÎËû¤Î½Õ²è¡Ê°ìÉô¡Ë¡¡wikipedia
ÈÇ¸µ¤ÏÄÕ½Å¤À¤±¡ª¿·¿Í¤Ê¤Î¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÎÆæ
¼Ì³Ú¤Ï¡¢´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë5·î¤ËÆÍÁ³¡¢×ÂÀ±¤ÎÇ¡¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¸µ¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¾åÈ¾¿È¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÂç¼ó³¨¡×¤ò°ìµó¤Ë28¿Þ¤â½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎËû¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÑ³¤²¤ÊÈþ¿Í¤ÎÂç¼ó³¨¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Ì³Ú¤ÎÌò¼ÔÂç¼ó³¨¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤«¤Ê¤êÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¿ÍÊª¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö¹õ±ÀÊì¡×¡ÊËÏ¤Ë±ÀÊì¡Ê¤¤é¡Ë¤Èç±¡Ê¤Ë¤«¤ï¡Ë¤òº®¤¼¤¿¸÷Âô¤Î¤¢¤ë³¨¤Î¶ñ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿ÍÊª¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤²¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÕ½Å¤Ï¡¢½¾Íè¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¼Ì³Ú¤Î²èÉ÷¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÇä¤ì¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤·¤ÆÀ©ºî¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡Ö»ÔÀîòÑÂ¢¤ÎÃÝÂ¼ÄêÇ·¿Ê¡×ÉâÀ¤³¨¸¡º÷
»÷²á¤®¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎÌò¼Ô¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÍò¡ª¡©
ËÜÍèÌò¼Ô³¨¤È¤Ï¿Íµ¤¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Åö»þ¡¢¿Í¡¹¤Ï¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ë¡¢²È¤Ç¤âÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤¾¤Ã¤ÆìÝÕþ¤ÎÌò¼Ô³¨¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁ³¡È¿ä¤·¡É¤Î¤¤ì¤¤¤Ê»Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌò¼Ô¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¡ÖÈþ²½¡×¤·¤¿²è¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¼Ì³Ú¤Î³¨¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈþÃËÈþ½÷²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìò¼Ô¤Î´é¤ÎÆÃÄ§¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Èþ½¹´Ø·¸¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ë²èÉ÷¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÌÌÇò¤¤²èÉ÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¦¤Ç¤¿¤¤³¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë½÷·Á¤ÎÌò¼Ô³¨¤Ï¡¢¡Ö²½¾Ñ¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤Î²¼¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃËÀ¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷·Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä²ÄÎù¤µ¤è¤ê¡ÖÃËÀ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÍò¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤«¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ø»°À¤»ÔÀî¹âÎïÂ¢¤Î»Ö²ìÂç¼·¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¼Ì³Ú¤È¾¡Àî½Õ±Ñ¤Î³¨¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å¤Ï¼Ì³Ú¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÌÄ¹¤ÇîìÉ¡¡¢¤ä¤äÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤¿³Ü¤¬ÆÃÄ§¤ÎÌò¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É¡¤Ï¤±¤ï¤·¤¯³Ü¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ÈÄ¹¤¤ÉôÊ¬¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÌÜ¤â´Ý¤¯¤·¤ÆÆ·¤òÃæ¿´¤Ë´ó¤»¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¼¤Ï¾¡Àî½Õ±Ñ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÍÆËÆ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¡¢Ìò¼ÔËÜ¿Í¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¼Ì³Ú¤Î²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½¨¤Ç¤¿ÉÁ¼ÌÎÏ¤ä¸ÄÀ¤¬¤Î¤Á¤ÎºÍÇ½¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈéÆù¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡Ö»°À¤»ÔÀî¹âÎïÂ¢¤Î»Ö²ìÂç¼·¡×ÉâÀ¤³¨¸¡º÷
¾¡Àî½Õ±Ñ¡Ö»°ÂåÌÜ»ÔÀî¹âÎïÂ¢¡×Ê¸²½°ä»º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
²èÉ÷¤ÏÊÑ²½¤·¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤âÏ¢È¯
´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¼Ì³Ú¤Ï7·î¤ËÂèÆóÃÆ¤ÎºîÉÊ·²¤òÈ¯É½¡£Á´¿È³¨¤¬Áý¤¨¡¢¶½¹Ô¼ç¤«¤é¤Î°§»¢¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö³Ú²°Æ¬¼è¸ý¾å¤Î¿Þ¡×¤ä¡ÖºÙ³¨¡×¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ11·î¤ÎÂè»°´ü¤Ï¡¢´é¸«À¤¶¸¸À¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¡¢´ÖÈÇ¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¼ó³¨¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìò¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¡ÖÄÉÁ±³¨¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢½ù¡¹¤ËÉ®ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÖÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï5ÅÀ¤Ë²°¹æ¤äÇÐÌ¾¤Î¸íµ¤¬È¯¸«¡£¡Ö¸·½Å¤Ê½ÐÈÇ´ÉÍý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¥ß¥¹¤ò¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆæ¤Ç¤¹¡£
¸íµ¤¬À¸¤¸¤¿£³´ü¤Ï¡¢ÁÏºî°ÕÍß¤ò¼º¤Ã¤¿¼Ì³Ú¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¹©Ë¼¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤¬»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÊÀ©ºîÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥ß¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¸²Î»Õ¡¦ÂçÅÄÆîÀ¦¤¬¼Ì³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»÷´é¤ò¤¦¤Ä¤»¤·¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¿¤ò²è¤«¤ó¤È¤Æ¤¢¤é¤Ì¤µ¤Þ¤Ë¤«¤¤Ê¤»¤·¤«¤Ð¡¢Ä¹¤¯À¤¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢°ìÎ¾Ç¯¤Ë¤·¤Æ»ß¤à¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢¸ÄÀ¤Î¶¯¤µ¤Ï¹µ¤¨¡Ö¤è¤êÇä¤ì¶Ú¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ì³Ú¼«ÂÎ¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Ù¤¤«ÌÂÁö¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ë³¨¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤ÏÈÇ¸µ¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¡¢É½¸½¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÉÁ¤«¤Í¤Ð¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤ä¤ëµ¤¤âÁÏºî°ÕÍß¤âÍ¯¤«¤ºÁÆ»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÈÇä¤ëÂ¦¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¦ÄÌ¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
ÂçÅÄÆîÀ¦¾ÓÁü¡Ø¶áÀ¤Ì¾²È¾ÓÁü¡Ùwikipedia
¼Ì³Ú¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¡¦¥·¥ã¥é¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò´Þ¤áÆæ¤¬Â¿¤¤¼Ì³Ú¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆæ¤òÃµ¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ÎÁÇ´é¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼Ì³Ú¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤à¤·¤íÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÎØ³Ô¤òÉÁ¤¯Àþ¤¬Áý¤¨¤Æ½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤è¤ê¼ÂÂÎ¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎµÓËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ì³Ú¤Ï1¿Í¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼Ì³Ú¤Ï¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶½Ì£¿¼¤¤Àâ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤¬ÄÕ²°¤È¶¦¤Ë²ÎÉñ´ì¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ²è¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤ò²ÎËû¤¬ÉÁ¤¼Ì¤·¤ò¤·¤Æ¡Ø¼Ì³Ú¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¤¤ì¤¤¤Ê¸¸ÁÛ¤ò¹¥¤àÆüËÜ¿Í¤È¤Ï°ã¤¦°Û¹ñ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï»ëÅÀ¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÌò¼ÔÉÁ¼Ì¤òÀ¸¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Àâ¡£
³Î¤«¤Ë¡¢°Û¹ñ¿Í¤«¤é¤ß¤ë¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÌò¼Ô¡¢²½¾Ñ¡¢ÃåÊª¤Ê¤É¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤òµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¤È¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¼Ì¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î¤¤ì¤¤¤ÊÌò¼Ô³¨¤È¤Ï°ã¤¤¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤ÈÉ¨¤òÃ¡¤¡¢Â¾¤Î³¨»Õ¤Ë»Å¾å¤²¤µ¤»¤Æ¡Ö¼Ì³Ú¡×¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¼ÏÂ63Ç¯¤Î¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡¢·Ë»°»Þ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÉâÀ¤³¨»ÕÞ¯Íî¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ø³°¹ñ¿Í¥·¥ã¥é¥Ã¥¯¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÏºîÍî¸ì¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì³Ú¤Î¿ÍÊª¤ÎÉ¡¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤¬¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÁÀî¾·³¤ËÀÜ¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ¹ºê¤«¤é¹¾¸Í¤ËÍè¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¸«³Ø¤·¤¿¥·¥ã¥é¥Ã¥¯¡£¿·¤·¤¤ÉâÀ¤³¨¤òÀ¤¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤¬Èà¤ËÌÜ¤ò¼õ¤±¤ÆÌò¼Ô³¨¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£»³ÅìµþÅÁ¤é¤¬¡ÖÅìÊý¤Î¿Àº×¤ê¤ò¤¹¤ëÅç¹ñ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖÅì½§ºØ¡×¤È¤¤¤¦¹æ¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥ã¥é¥Ã¥¯¤Ïµ¢¹ñ¤·¤¿¤¿¤á¤Ë10¥ö·î¤Ç¤½¤Î³èÌö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢»°»Þ¤µ¤ó¤Ï¼Ì³Ú¤ÎÉâÀ¤³¨ÆÃÍ¤Î¡Ö¼ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Ì³Ú¤Ï³°¿Í¼Ô¥é¥Ã¥¯¡¡»°»Þ»Õ¾¢¤¬ÁÏºîÍî¸ì¡×¤Îµ»ö¡£Hoji Shinbun Digital Collection
¤ª¤ï¤ê¤Ë
¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢±Æ¤ÎÐúÑ´»Õ¡¦°ì¶¶¼£ºÑ¤Ë¤è¤êÈï³²¤òÈï¤Ã¤¿¾¾Ê¿ÍÆÊÝ¤¬·ë½¸¤·¤¿¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥ººîÀï¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÕ½Å¤¬Î©¤Á¾å¤²¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¼Ì³Ú¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Î³¨»Õ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸½Âå¤Ç¤âÃÇÊÒÅª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤äºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤ËÆæ²ò¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì³Ú¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÎÏ¤òÃí¤¤¤ÀºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¼Ì³Ú¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÍèÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Ì¾ºî¤Ê¤ó¤À¡£²¶¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¡¢¤ï¤¶¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Êµ¤¤µ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡ÖÀ¥ÀîµÆÇ·¾ç¡×ÉâÀ¤³¨¸¡º÷
