¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡×¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤â¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¸«¤»¤¿¥­¥ã¥×¥Æ¥óGKÂ¼¾¾½¨»Ê¡ÖÀäÂÐ¤Ë·è¾¡¤Ë¹Ô¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×

¡¡U¡¼17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿GKÂ¼¾¾½¨»Ê¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ë¤¬¡¢FIFA U¡¼17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë2025¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡21Æü¡¢ÆüËÜ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡£3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È4Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£°ìÊý¤Ç¡¢U¡¼17ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤È¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿GKÂ¼¾¾¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿ÆüËÜ¡£Â¼¾¾¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËPK¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯1¡¼0¤Ç¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Â¼¾¾¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¤¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë·è¾¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç1¿Í1¿Í¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
