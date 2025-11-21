Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日（金）0時から11月23日（日）23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、2,600nitsの明るく滑らかな画面で屋外での使用も快適な「Galaxy S25」や約6.7インチの大画面で、動画やSNSを快適に視聴できる「Galaxy A25 5G」など、Samsung（サムスン）のスマートフォンがお得に登場しています。

AIエージェント＆マルチモーダル搭載のサムスン製現行ハイエンドスマホ「Galaxy S25（256GB）」が初のセール対象に！

Samsung Galaxy S25 256GB｜ネイビー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QDBESJP 116,099円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy S25 256GB｜アイシーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QLBESJP 116,099円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy S25 256GB｜シルバー シャドウ｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QZSESJP 116,099円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy S25 256GB｜ミント｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QLGESJP 116,099円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

動画もゲームも一日中安心。コンパクトなボディと長持ちバッテリーを両立したSamsungの「Galaxy S25（512GB）」もセール対象に！

Samsung Galaxy S25 512GB｜アイシーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QLBFSJP 132,290円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy S25 512GB｜シルバー シャドウ｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QZSFSJP 132,290円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

大容量バッテリー搭載で重たいゲームも長時間サクサク快適。Samsungの「Galaxy S25 Ultra」も初のセール対象なのでお見逃しなく！

Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB｜チタニウム ブラック｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜IP68防水防塵｜Quad HD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-S938QZKASJP 179,808円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB｜チタニウム グレー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜IP68防水防塵｜Quad HD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-S938QZTESJP 196,019円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB｜チタニウム ホワイトシルバー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜IP68防水防塵｜Quad HD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-S938QZSFSJP 228,409円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

約6.7インチの大画面で動画やSNSも快適に視聴できる、Samsungの「Galaxy A25 5G」が30％オフとお得！

Samsung Galaxy A25 5G｜ブルー ブラック｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜IP68防水防塵｜フルHD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜通話録音機能｜端末リモート追跡機能｜SM-A253QZKASJP 20,980円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy A25 5G｜ブルー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜IP68防水防塵｜フルHD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜通話録音機能｜端末リモート追跡機能｜SM-A253QZBASJP 20,980円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy A25 5G｜ライト ブルー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜IP68防水防塵｜フルHD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜通話録音機能｜端末リモート追跡機能｜SM-A253QLBASJP 20,980円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

マルチタスクやゲーム、ストリーミング動画の視聴に最適なSamsungの「Galaxy A36 5G」もお得な価格で販売中！

Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ブラック｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-A366QZKASJP 42,909円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ホワイト｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-A366QZAASJP 42,908円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月21日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは3ヶ月間99円で体験できますよ

Source:「Amazonブラックフライデー 先行セール」