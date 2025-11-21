これは事件です、｢Galaxy S25｣が発売後初めて値下がったぞ
Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日（金）0時から11月23日（日）23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、2,600nitsの明るく滑らかな画面で屋外での使用も快適な「Galaxy S25」や約6.7インチの大画面で、動画やSNSを快適に視聴できる「Galaxy A25 5G」など、Samsung（サムスン）のスマートフォンがお得に登場しています。
AIエージェント＆マルチモーダル搭載のサムスン製現行ハイエンドスマホ「Galaxy S25（256GB）」が初のセール対象に！
Samsung Galaxy S25 256GB｜ネイビー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QDBESJP
116,099円
（10％オフ）
Samsung Galaxy S25 256GB｜アイシーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QLBESJP
116,099円
（10％オフ）
Samsung Galaxy S25 256GB｜シルバー シャドウ｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QZSESJP
116,099円
（10％オフ）
Samsung Galaxy S25 256GB｜ミント｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QLGESJP
116,099円
（10％オフ）
動画もゲームも一日中安心。コンパクトなボディと長持ちバッテリーを両立したSamsungの「Galaxy S25（512GB）」もセール対象に！
Samsung Galaxy S25 512GB｜アイシーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QLBFSJP
132,290円
（10％オフ）
Samsung Galaxy S25 512GB｜シルバー シャドウ｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QZSFSJP
132,290円
（10％オフ）
大容量バッテリー搭載で重たいゲームも長時間サクサク快適。Samsungの「Galaxy S25 Ultra」も初のセール対象なのでお見逃しなく！
Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB｜チタニウム ブラック｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜IP68防水防塵｜Quad HD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-S938QZKASJP
179,808円
（10％オフ）
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB｜チタニウム グレー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜IP68防水防塵｜Quad HD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-S938QZTESJP
196,019円
（10％オフ）
Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB｜チタニウム ホワイトシルバー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜IP68防水防塵｜Quad HD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-S938QZSFSJP
228,409円
（10％オフ）
約6.7インチの大画面で動画やSNSも快適に視聴できる、Samsungの「Galaxy A25 5G」が30％オフとお得！
Samsung Galaxy A25 5G｜ブルー ブラック｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜IP68防水防塵｜フルHD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜通話録音機能｜端末リモート追跡機能｜SM-A253QZKASJP
20,980円
（30％オフ）
Samsung Galaxy A25 5G｜ブルー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜IP68防水防塵｜フルHD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜通話録音機能｜端末リモート追跡機能｜SM-A253QZBASJP
20,980円
（30％オフ）
Samsung Galaxy A25 5G｜ライト ブルー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜IP68防水防塵｜フルHD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜通話録音機能｜端末リモート追跡機能｜SM-A253QLBASJP
20,980円
（30％オフ）
マルチタスクやゲーム、ストリーミング動画の視聴に最適なSamsungの「Galaxy A36 5G」もお得な価格で販売中！
Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ブラック｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-A366QZKASJP
42,909円
（15％オフ）
Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ホワイト｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-A366QZAASJP
42,908円
（15％オフ）
Source:「Amazonブラックフライデー 先行セール」