日経平均は史上最高値を更新した。だが、物価の値上がりは深刻だ。さらに実質賃金は8か月連続で減少し続けている。人より儲けたいという人は多い。だが、その欲におぼれ、大切なものを見逃していることも多い。

いま、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃のお金の戦術書」と絶賛されているのが、ニック・マジューリ著『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』だ。そしてついに、全世界待望の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段──資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』が日本上陸。この世界的ベストセラーはお金の「戦略書」だ。スコット・ギャロウェイ（『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』著者）も絶賛する最新刊についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）

お金で悪循環に陥る人たち

投資を始めて2年。

YouTubeで勉強して、投資を始めた。

節約も頑張って、月2万円ずつコツコツ積み立てている。

でも2年経っても、資産はまだ50万円ほどにしかなっていない。

SNSを見れば、20代で資産1000万円を達成した人の投稿が流れてくる。

自分は何か間違っているんじゃないか。

――そんな焦りが募ってくる。

結局、「これじゃダメだ」と思いながらも、次々手を出しては、また数年で見切りをつける。

気づけば10年経っても、資産はほとんど増えていない。

こんな悪循環に陥っている人は少なくない。

世界的ベストセラーの視点

世界的ベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段』の著者ニック・マジューリはこう述べている。

データは資産を築くうえでの時間の重要性を証明している。

この事実は富の階段を登ろうとするときに見落とされがちだが、必ず理解しておくべきだ。

――『THE WEALTH LADDER 富の階段』（P.284）より

資産形成で最も見落とされがちなのが、「時間」という要素だ。

本書によると、アメリカのミリオネア、つまり資産100万ドル以上の富裕層の中心年齢は62歳だという。

20代でミリオネアに到達する世帯はわずか1％。

30代でも5％程度にすぎない。

つまり、若くして富を築くのは例外中の例外で、

大半の人は長い時間をかけて資産を積み上げているのだ。

「いつも焦っている人」が

資産形成できない理由

実際、10年間で資産レベルが変わらない世帯がほとんどだという。

それでも多くの世帯は、レベルは変わらなくても着実に資産額そのものは増やしている。

時間をかければ、少しずつでも確実に前に進めるのだ。

本書を読んで気づいたのは、富を築く道のりは短距離走ではなく、

登山に近いということだ。

頂上を目指して一気に駆け上がろうとすれば、すぐに息切れする。

でも、一歩ずつ着実に登っていけば、景色は少しずつ変わっていく。

大切なのは、今すぐ結果を出すことではなく、

時間とともに歩き続ける覚悟を持つこと。

数年で数十万円しか増えていなくても、それは失敗ではない。

むしろ、着実に前進している証拠だ。

本書が教えてくれるのは、富を築く速さではなく、その道のりをどう楽しむかという視点だ。

焦らず、自分のペースで、一段ずつ登っていく。

その積み重ねこそが、確実に「富」へとつながっていく。

数年であきらめるのではなく、10年後、20年後の自分を信じて、一歩を踏み出してみよう。

焦らず歩いた時間こそが、最大の資産になるだろう。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段』に関する特別投稿です。）