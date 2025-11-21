日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1460円安の4万8460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53713.80円 ボリンジャーバンド3σ
52523.47円 ボリンジャーバンド2σ
51333.13円 ボリンジャーバンド1σ
50142.80円 25日移動平均
49910.00円 一目均衡表・基準線
49910.00円 一目均衡表・転換線
49823.94円 20日日経平均株価現物終値
49158.00円 5日移動平均
48952.47円 ボリンジャーバンド-1σ
48460.00円 21日夜間取引終値
47762.13円 ボリンジャーバンド2σ
46571.80円 ボリンジャーバンド3σ
46350.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46141.60円 75日移動平均
44335.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40926.95円 200日移動平均
