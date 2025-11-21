　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1460円安の4万8460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53713.80円　　ボリンジャーバンド3σ
52523.47円　　ボリンジャーバンド2σ
51333.13円　　ボリンジャーバンド1σ
50142.80円　　25日移動平均
49910.00円　　一目均衡表・基準線
49910.00円　　一目均衡表・転換線
49823.94円　　20日日経平均株価現物終値
49158.00円　　5日移動平均
48952.47円　　ボリンジャーバンド-1σ
48460.00円　　21日夜間取引終値
47762.13円　　ボリンジャーバンド2σ
46571.80円　　ボリンジャーバンド3σ
46350.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46141.60円　　75日移動平均
44335.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40926.95円　　200日移動平均


