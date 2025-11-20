ギフトカード買う→ポイント生まれる。Amazon錬金術、かんたんすぎないか？
システムからポイントを引き出す！
って、MMORPGなどオンラインゲームみたいなバグ…いや、仕様が平然と行なわれているのがAmazonのセール。今年開催されるAmazonブラックフライデーでも…
1．キャンペーンにエントリーする
2．ギフトカードを買う
3．何故かポイントが生まれる
という僕らが得しかしない、謎のキャンペーンが発生しています。
参加するには、例によってキャンペーンページからエントリー。ギフトカード（Eメールタイプ・PDF印刷タイプ・配送タイプ）を購入すると、期間中の合計購入金額に応じて、後日ポイントがもらえるというものとなっています。
というわけで、今年もポイントを錬成してみた
善は急げというわけで、早速やっておきました。
キャンペーンページの「キャンペーンにエントリーする」をクリックして…
Eメールタイプのギフトカードを購入しました。
メールですぐに購入金額分のギフトカードが届くので、アカウントに登録っと。
これで、キャンペーン終了後の約1週間後にポイントが錬成されるはず。簡単すぎる。
ちなみにこのキャンペーンは2025年11月14日（金)18時00分〜2025年12月23日（火)23時59分までとなっているので、年末にはポイントもらえるってわけですねー。
ポイント錬金の注意点
この錬金の注意点としては、対象者限定キャンペーンでポイントの付与はひとり1回まで。周回してポイントを無限に生み出すことはできません。
また、人によって付与されるポイント上限も違うようです。
ギズモード・ジャパン編集部のアカウントでは最大5万円以上で1,500ポイントとなっていましたが、僕の個人アカウントでは2万円以上で700ポイントまででした。
自分がいくら稼げるか＆くわしい留意事項はキャンペーンページをどうぞ。
もらえるポイント上限は人によって違うし、昔とポイント利益率も変わってるし、ポイントが届くのもはるか先ですけど、やらなきゃ0％ですから。やっておくだけ得ですから！
Source: Amazon