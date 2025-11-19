山形県米沢市に住む７０代の女性がインスタグラムで知り合った韓国人を名乗る男性からおよそ１８７５万円分の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。

【写真を見る】韓国人を名乗る男性に好意を抱いた70代女性 だましとられた衝撃の金額 「私はあなたを思っている」「良い生活を送ることができる」などと言われ...（山形）

警察によりますと、今年１月中旬、米沢市の７０代の女性は、インスタグラムで「キムジョンヒョン」を名乗る韓国人を名乗る男性と知り合い、メッセージのやり取りをするうちに好意を抱くようになりました。

その後、ＬＩＮＥでやり取りをしていたところ、韓国人を名乗る男性から「私は今投資をしています」「ドルと円の差額で儲けを出す投資です」「投資をすれば今までよりも良い生活を送ることができます」「私はあなたのことを思っている」などとメッセージが送られてきたということです。

女性は韓国人を名乗る男性に教えてもらいながら暗号資産取引所に口座を開設しました。

そして、６回に渡り、合計およそ１８７５万円分の暗号資産を指定されたアドレスに送金したということです。

しかし、韓国人を名乗る男性からさらに暗号資産を送金するように指示されたことから女性は不審に思い、警察に相談して被害が分かりました。

警察はこれはＳＮＳ型ロマンス詐欺の手口だとしてＳＮＳで知り合った人からの投資勧誘に注意するよう呼び掛けています。