千葉ロッテマリーンズの大下誠一郎（28）が11月14日、自身のInstagramを更新し、現役引退を表明した。投稿では「今日で、現役引退します」と報告し、プロ野球で過ごした6年間への感謝を丁寧につづった。大下はオリックスから移籍し、ロッテでは明るいキャラクターと勝負強い打撃で親しまれた。

投稿写真には、黒のマリーンズユニホーム姿の大下が、同僚のネフタリ・ソト（36）と並んで指さしポーズを決める姿が写されている。ソトの快活な笑顔と大下の柔らかな表情が重なり、2人の距離感の近さが伝わる1枚だ。シーズンをともに過ごした仲間との温かな空気感が、自然な表情から伝わってくる。

この投稿には、Instagramユーザーから「大下選手！ お疲れ様でした！ 大下選手のおかげでマリーンズは明るく頑張っていました！ これからのご活躍を願っています！」「勝負強い打撃とベンチからの元気な声を忘れません お疲れ様でした！ 次の道も応援しています！」「マリーンズ球団スタッフになって下さい マリーンズには、大下くんの力が必要です」「お疲れ様でした あの声が聞こえないのが…寂しいです」といった惜別と感謝の声が寄せられている。