光と歴史が融合する壮大なイルミネーション「大阪城イルミナージュ2025」。フォトジェニックなたこ焼きイルミも
?阪城?の丸庭園特設会場では、「大阪城イルミナージュ2025」を開催中。没入型イルミネーションとして人気を博し、15周年を迎える今シーズンは「豊臣の夢…天下一統」をテーマに、戦国の志と美意識を光と音で描き出す。初登場の「Guardians of the Dream」や、フォトジェニックな「大阪観光地シリーズ」など、見どころいっぱい。大阪の歴史や文化をきらびやかなイルミで体感して。開催期間は、2026年2月1日（日）まで。
歴史好き歓喜！名だたる武将が光の甲冑を纏って登場
今年初めて披露されるのが、「Guardians of the Dream」。大阪の象徴である大阪城を舞台にしながら、豊臣秀吉を支えた武将たちが光の甲冑で登場するという、壮大なイルミネーションに。
加藤清正、福島正則、石田三成、真田幸村、前田利家、本多忠勝ら、6名の武将を迫力あるスケールで再現。それぞれの武将が放つ光の色彩は、忠義・勇気・絆を象徴しているのだそう。
大阪の歴史に思いを馳せながら、迫力あるイルミネーションを楽しんで。
光の小径へと誘われて。和の趣を感じる幻想的な新演出
和のテイストあふれる「灯籠回廊」にも注目してみて。いくつもの灯籠が整然と並び、幻想的な光の小径を演出。歩きながら光の世界に没入していく体験がかなうはず。
かわいすぎるたこ焼きイルミも！大阪観光地シリーズ
「大阪城イルミナージュ」ならではのイルミネーションが「大阪観光地シリーズ」。
通天閣をはじめ、道頓堀、寺社仏閣、レトロ電車など、大阪の名所を光で演出し、今年はさらにパワーアップ。より立体的でフォトジェニックに進化しているのだそう。人気の「たこ焼きイルミネーション」も登場しているので、記念撮影をとことん満喫しよう。
人気の演出「兜コレクション」がパワーアップ
「兜コレクション」も歴史好きにはたまらない演出。今年は、全身甲冑をまとった立体イルミネーションへと進化。美しく輝く気高い侍たちの姿を目に焼き付けて。
