¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1990Ç¯Âå¤ËJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½é½Ð¾ì¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤Î´ÝÀï»Î¤¬ÌöÆ°¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤é¤Ïº£¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤Ø¡ÈÀÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡Âå¤ØÂ÷¤¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡FOOTBALL ZONE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡£¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¤ÇÇ»¸ü¤¹¤®¤ë1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿»ÔÀîÂçÍ´¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾É¸õ·²¡£Áª¼êÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹·ç¾ì¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆóµÜ¼÷Ï¯¡¿Á´5²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡»ÔÀîÂçÍ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ1998Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ»¤¹¤®¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥æ¡¼¥¹¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Çñ¥ÁÖ¤ÈJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ17ºÐ322Æü¤ÇºÇÇ¯¾¯½Ð¾ìµÏ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ÇÂÓÆ±¡£µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÆü´ÚWÇÕ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÅÝ¤·¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï2002Ç¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÉñÂæ¤òÄ¾¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤â¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ»î¹ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤À¤«¤¹¤´¤¯±ó¤¯´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ÷Î¥¤ò¤¢¤È4Ç¯¤Ç½Ì¤á¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤ÂåÊÌ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆAFC¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡¢¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤ËÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤ÆËèÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¤Î¼ø¶È¤Ë¤âÄÌ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½³èÆ°¤Î»þ¤Ï¸ø·ç°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ë½ÐÀÊÆü¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤áÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤òÊä½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤À¥×¥í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡£¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²áÅÙ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÈèÏ«¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹Íâ1999Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£³Ø¹»¤ÎÊä½¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢¥æ¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·Ä´»Ò¤¬°ì¸þ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂÎ¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìë¤âÌ²¤ì¤º¡¢°½Û´Ä¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ù¤Ê´¶³Ð¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«µ¤»ý¤Á¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Îý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡£¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿»þ¡¢¼êÂ¤¬¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Áö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÁö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾É¸õ·²¤òÈ¯¾É¡Ä¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¼Âà¤È¤¤¤¦·èÃÇ
¡¡°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤¬¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¹¤Î¸å¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ú¥ê¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¥¤¥Á¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤°ÉÂ±¡¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤Ç¸ÆµÛÂå¼Õ¤Î¿ôÃÍ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÊ¡¹¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢·¹¼Ð¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç15Ê¬´ÖÂ¬Äê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢5¡¢6Ê¬¤ÇÀèÀ¸¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾É¸õ·²¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÄ¹µ÷Î¥³¦¤Ç¤ÏÅö»þ¤«¤éÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÂÌ¾¤Ç¡¢Ã´Åö°å¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë»³Íü³Ø±¡Âç¤ÎÉô°÷¤Î¿ÇÃÇ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤½¤Î»öÎã¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°å»Õ¤«¤é¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í°Ê²¼¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤Ð±ÉÍÜ¤ÈµÙÂ©¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤Î²óÉüÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£Èè¤ì¤¿ÃÏÅÀ¤«¤é¤Þ¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤È¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿´¤Î¾õÂÖ¤â¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤âÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼£¤¹¤Ë¤ÏµÙ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤éÁª¼êÀ¸Ì¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤«¤é¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡Ø¤¢¤¢¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬´Å¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿°Ê¾å¡¢ÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ú¥ê¥Þ¥ó¤Ï¤¸¤á¥Á¡¼¥à¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢»ÔÀî¤Ë¤ÏµÙÂ©¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À°ì¤Äµ¤³Ý¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡Ê¸½U-20WÇÕ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÔÀî¤ÏÊ¡Åç¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3·î¤Î¹ñÆâ¹ç½É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÉÂµ¤¤òÍýÍ³¤Ë¼Âà¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ë¥·¥¨¤ÏÀâÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç»ÔÀî¤ÏÀ¶¿å¤«¤é5»þ´Ö³Ý¤±¤ÆJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥È¥ë¥·¥¨¤Ë¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥ë¥·¥¨¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡¢¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤«¤éµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÌµÍý¤·¤¿¤éÁª¼êÀ¸Ì¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÌµ¸À¤ÇÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥È¥ë¥·¥¨¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆü´ÚWÇÕ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ÔÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤³¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¤Ã¤ÈÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤ÆWÇÕ¤ÎÌ´¤Þ¤ÇÄÙ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ÔÀî¤Ï¿°¤ò³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢µ¢Ï©¤òµÞ¤¤¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡1¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÙÂ©¤òÍ¥Àè¤µ¤»¡¢ÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤ËÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢°ðËÜ½á°ì¡¢ËÜ»³²í»Ö¡¢¹â¸¶Ä¾ÂÙ¤é¼ã¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ÖU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò1°Ì¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤òÇË¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬ÂÔ¤Ä·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥¤¥¸¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë²äÁ³¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»ÔÀî¤Ï»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ù¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¤â»î¹ç¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï²æËý¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¼«Ê¬¤òëÝ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£µÙÂ©¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¤½¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤È²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ÂÎ¤ËÎÏ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ÔÀîÂçÍ´¤ÎÈ¿Å¾¹¶Àª¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿Âè4²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢£»ÔÀîÂçÍ´ / Daisuke Ichikawa
¡¡1980Ç¯5·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥æ¡¼¥¹½êÂ°»þ¤Î1998Ç¯3·î¤Ë17ºÐ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1999Ç¯¤ÎJ1¥ê¡¼¥°2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×1999-2000Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2010Ç¯¤ÎÂàÃÄ¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï1998Ç¯¤ËÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤Î17ºÐ322Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯¤ÎÆü´ÚWÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ç¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Î°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢25Ç¯¤«¤éÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆóµÜ¼÷Ï¯ / Toshio Ninomiya¡Ë