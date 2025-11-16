この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラー・作家のRyotaが警鐘「権力を手にした途端、人はなぜダメになるのか？」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、カウンセラーで作家のRyotaさんが「【あるある】権力が人をダメにする7つの理由／人格が変わってしまう心の動きがコレだ！」と題し、権力が人の心に与える悪影響について詳しく語った。動画では、出世や昇格、あるいは大金を手にした人がなぜか人間性まで変わってしまう“あるある”の心理的理由と、日常でよく見かけるエピソードをユーモラスに交えながら解説した。



Ryotaさんはまず「権力が人を変える一因は“おべっかや賞賛が集まりやすくなること”」とし、「さすがですね、すごいですねと褒められて喜ばない人は少ない」と指摘。権力とともに集まってくるお世辞や賞賛を断れない人が「自分はすごい人物だ」と錯覚し、天狗状態になりやすいと説明した。



さらに、「自分は万能な存在なんだ、何を言っても許される」と考え始めると、ハラスメントや倫理的に問題のある行動も起こしやすくなるという。Ryotaさんは「確かに権力を持てるのはすごいけれど、そもそも人は対等な存在。上に立ったからといって“自分が偉い”と履き違えてしまうのは危険」と警鐘を鳴らした。



動画中盤では「権力を持つと努力を怠るようになるのも危ない」とし、「一発屋的に売れた芸人が、その後どうしたか」を実例に挙げながら、成功後もコツコツ努力し続ける人こそ“長く安定して活躍できる”と説いた。逆に「能力のない上司ほど権力にしがみつき、有能な部下を蹴落とすようになる」と、組織でよく起きる“停滞”や“人材流出”にも触れた。



また私生活でも権力意識が染みつき、「家庭や友人関係にまで“上から目線”や支配的な態度を持ち込む人が多い」とし、「自分が社長だから、家庭でも特別扱いされて当然、という無意識の振る舞いは周囲を疲れさせる」と警告。さらに、権力を持つことで「人を見下しやすくなる」「年収自慢や肩書きでマウントを取ろうとする」という“あるあるパターン”も紹介した。



動画のラストでRyotaさんは、「権力や富は持つ人を選ぶ。求めすぎると人間関係が壊れたり、不幸の元になる」「身近な人を大事にし、身の丈に合った前進を目指すことで人間関係は安定し、豊かさも自然とついてくる」とまとめた。「今回の話が少しでも多くの方の気づきになれば」と結び、視聴者に向けアドバイスを送っていた。