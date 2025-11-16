お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が15日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に出演。吉本興業の後輩・かまいたちとの衝撃の出会いについて語った。

かまいたちとは個々に別の場所で初対面。濱家隆一には大阪の劇場の大楽屋で話しかけられたという。地元が近いと言われ、「ああそうか！柄悪いなあ、オマエ。悪かったんやろ？って言うたら“そんなことないです”って。いや、こんな奴コワいで…30秒あったらしばき回して殺せるやろ？って聞いたら、ポケットに手ツッコんんだまま、俺の顔にグーっと寄せて“5秒です”って。ヤバない1?」と、濱家の動きを再現。濱家は「最大限のボケです」と釈明した。

ここで山内健司が「後藤さんとの最初の出会い、コンビでヤバいな…」とポツリ。後藤は「言うとこか…じゃあ」と、濱家の上を行く山内との出会いについても語り始めた。「もう20年近く前か？俺らは東京行ってて。大阪帰ったときに後輩呼んでカラオケボックスで飲んでたら、別部屋で飲んでる後輩らがあいさつに来た」と回想した。

別部屋の後輩の中には山内の姿も。かまいたちは当時、フジテレビのバラエティー番組「ふくらむスクラム！」（2009年4〜9月放送）のメンバーに抜てきされたが、番組は短命に終わった。後藤は「ふくらむスクラム！忙しいやろう？ってイジってん。そしたら、後ろのほうに立ってたコイツ（山内）がこっちに来て、バーン！ってビンタしてん」と衝撃の展開を明かし、濱家は「ほんまに聞くも恐ろしいです…マジで」と震えた。

後藤は「俺、ほんまに分からんようになって…え？ってなって。だいぶ後輩が結構バチーン！やってん。俺の近しい後輩たちが立ち上がって、“何してんねん！”って。俺もちょっと…あかん、やり返してまうか分からん、わあ〜ってなって、“ええねん、ええねん”って」と、自身のパニックをしずめるためにも周囲をなだめ、「やめ！オマエ〜」と山内にツッコミを入れて、その場を収めた。

だが、その後も「ちょっと残っててん」と後藤。「アイツは頭おかしい、ヤバいヤツやと。後に仕事一緒になるようになっても、アイツはあかん、アイツに下手なこと言うたら何かされる。怖い…でもムカつく、と」と、山内へのわだかまりを吐露。ただ、当時の山内の行動は酒の席のことで、「俺も結構飲んでたし、向こうも飲んでたんやろう、しゃあない」と自分を納得させていたという。

その後、かまいたちが全国区のブレークを果たし後藤が2人の活躍を見ることも増える中、番組で山内がした「僕、酒飲めないんですよ」のひと言にがく然。「え…あれシラフでやってたん？と。余計頭おかしいやん。で、（山内に）言ったら“覚えてない”って。これが一番頭おかしい」と後藤は驚きを込めた。

「信じられへん…何も思ってないってことですからね」とあきれる濱家に、後藤も「そやねん！心の1ページに残るはずやねん。俺は残ってたから」と続き、「覚えてへんかったん？」と山内に再び確認。「全然覚えてない」と苦笑いの山内に、濱家は「俺、当事者でもないし、その場を見たわけでもないけど、何回聞いても怖いんですよ。今もドキドキする」と悪寒を走らせていた。