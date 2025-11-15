地方を盛り上げる“小さなウイスキー蒸溜所”のつくり方 / 自分専用だからこそ楽しめる「個食鍋」【まとめ記事】
近年、日本全国でウイスキー蒸留所が急増している。2023年末時点で100箇所を突破し、この10年で10倍以上に増加した。気づけば日本国内の蒸溜所は100ヶ所を超え、異業種からの参入も相次いでいる。しかし、立ち上げには数億円規模の莫大な初期投資が必要とされ、これまで資本力のある大手企業が中心だった。
ウェザーニューズの調査によると、その場の気温が18度を下回ると、過半数の人が「鍋を食べたい」と感じることがわかった。11月に入り、日本全国で本格的な鍋シーズンが到来していると言っても過言ではない。そんな寒さが深まる季節、「個食鍋（こしょくなべ）」がにわかに注目を集めている。そこで今回は、ライフコーポレーションの「個食鍋」を紹介しよう。
■初期投資1億円から開業できる時代へ！地方を盛り上げる“小さなウイスキー蒸溜所”のつくり方
近年、日本全国でウイスキー蒸留所が急増している。2023年末時点で100箇所を突破し、この10年で10倍以上に増加した。気づけば日本国内の蒸溜所は100ヶ所を超え、異業種からの参入も相次いでいる。しかし、立ち上げには数億円規模の莫大な初期投資が必要とされ、これまで資本力のある大手企業が中心だった。ここで注目されるのが、経営コンサルタントからクラフトビール業界に転身したこと、村井庸介氏だ。村井氏はアウグスビール株式会社 取締役 COOであり、初期投資1億円からでも実現可能な小規模蒸留所の立ち上げモデルを提唱している。
■お鍋スイッチは18度！自分専用だからこそ楽しめる「個食鍋」
ウェザーニューズの調査によると、その場の気温が18度を下回ると、過半数の人が「鍋を食べたい」と感じることがわかった。11月に入り、日本全国で本格的な鍋シーズンが到来していると言っても過言ではない。そんな寒さが深まる季節、「個食鍋(こしょくなべ)」がにわかに注目を集めている。そこで今回は、ライフコーポレーションの「個食鍋」を紹介しよう。
■ノートパソコンからスマートフォンまで、これ1つで充電できる！超小型AC充電器
サンワサプライ株式会社は、高効率かつコンパクトでコストパフォーマンスにも優れているUSB Type-C対応のAC充電器「ACA-PD109BK」「ACA-PD109SETBK（Type-Cケーブル付き）」を発売した。最大45W出力のUSB Power Delivery規格をサポートし、多様なデバイスに対応可能です。本体に収納できるスイングプラグと次世代半導体GaN（窒化ガリウム）を採用し、同仕様の現行品よりも小型化を実現した。
■片手でラクラク調整！メカニカルスプリング式モニターアーム
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、片手で高さ調整できる40インチ対応のメカニカルスプリング式モニターアーム「100-LAC011」をで発売した。ボディーカラーは、ブラックとシルバーの2色展開となる。本製品は、メカニカルスプリング内蔵で、片手で軽く動かしてもスムーズに位置を固定できるモニターアーム。17〜40インチまでの液晶モニターに対応し、上下・前後・左右の自在な調整が可能です。ロングリーチ設計により、奥行きのあるデスクやワイドモニターでも快適に使用できる。
■【MOS】≠MEメンバーが夜中にお肉メニューを食べ尽くす！ “ノイミーの今夜はもぐもぐ肉モス”キャンペーン
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月12日（水）から、指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー、通称：ノイミー）とのコラボレーション企画「ノイミーの今夜はもぐもぐ肉モス」を展開する。期間中は、≠MEメンバーによる“肉モス”トークや食レポバトルなど、グループの魅力がたっぷり詰まった動画をモスバーガー公式YouTubeおよび公式Xなどで順次配信する。さらに、キャンペーン参加者限定でメンバーからのお礼動画やアクリルスタンドのプレゼントも実施する。
