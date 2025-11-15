都内ホテル“クリスマスケーキ”4選　2025年の冬注目！至福のスイーツセレクションはコレだ

2025年もクリスマスまであと少し。ホリデーシーズンにおさえておきたいのは、一緒に楽しむ相手に喜ばれる、ハズさないクリスマスケーキだ。家族とシェアしやすいのはもちろん、友人宅への手土産にも最適な東京都内のホテルのクリスマスケーキをご紹介。大人も心躍る、遊び心がきいたスイーツとともに、おいしいひとときを過ごしてみては。

1.『コンラッド東京』の「オルネ・ド・サパン」

新交通ゆりかもめ「汐留駅」から徒歩1分のホテル『コンラッド東京』では、フランス語で「モミの木の飾り」を意味するチョコレートケーキ「オルネ・ド・サパン」（15cm／6800円）の予約を12月22日まで受け付け中だ。

クリスマスツリーを模したガナッシュ（チョコレートクリーム）と、ゴールドのチョコレートオーナメント（飾り）が目を引くケーキは、モダンなビジュアルながらひと捻りきいていて、手土産にも喜ばれること間違いなし。

オレンジの酸味がきいたチョコレートムースに、チョコレート生地とカラメリゼ（焦がすこと）したヘーゼルナッツのムースを合わせ、深みのある味わいに仕上げている。まさにおとなのためのチョコレートケーキだ。

「オルネ・ド・サパン」（15cm／6800円）

『コンラッド東京』「オルネ・ド・サパン」画像提供：コンラッド東京

『コンラッド東京』／「オルネ・ド・サパン」

[予約期間] 2025年9月1日（月）〜12月22日（月）※受け取り日の3日前までに要予約

[受け取り期間] 2025年12月1日（月）〜12月25日（木）12時から20時

[予約先] 公式サイトにてクレジットカード決済

[公式サイト] https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/christmas-sweets

[受け取り場所] 2025年12月1日（月）〜12月18日（木）：28階オールデイダイニング『セリーズ』

2025年12月19日（金）〜12月25日（木）：28階『会議室』

※クリスマスケーキの予約はホテル公式サイトからのみ可能で、電話予約は不可

※クレジットカード情報を入力すると、受け取り当日に決済される

2.『フォーシーズンズホテル東京大手町』の「スノークリスタル」

真っ白な雪のなか、輝く雪の結晶を表現した『フォーシーズンズホテル東京大手町』の「Snow Crystal (スノークリスタル)」（14.5cm／8000円）は、目でも舌でもクリスマスの高揚感を感じられるクリスマスケーキだ。

賑わいの場で誰もが親しみを持てるよう、風味豊かなホワイトチョコレートとイチゴをベースに、ヨーロッパの伝統的なクリスマスケーキを参考に作られている。

「Snow Crystal (スノークリスタル)」（14.5cm／8000円）

『フォーシーズンズホテル東京大手町』「スノークリスタル」画像提供：フォーシーズンズホテル東京大手町

イチゴは華やかで香り高いフランス産のフレーズ・デ・ボワを使用。クリスマスに欠かせないシナモンやカシスの酸味を隠し味にプラスし、ピスタチオで食感に変化をつけることで、一口ごとに重層的な味わいが楽しめるよう仕立てている。一人ひとりに切り分けた時に見える、鮮やかな色合いの美しい層も、サプライズ感抜群だ。

『フォーシーズンズホテル東京大手町』／「スノークリスタル」

[予約期間] 2025年10月1日（水）〜12月22日（月）※受け取り希望日3日前までに要予約

[受け取り期間] 2025年12月1日（月）〜12月25日（木）

[予約先] 電話（03-6810-0655）、下記の予約サイトから

https://four-seasons-hotel-tokyo-at-otemachi.myshopify.com/ja/pages/festive-season-2025

[受け取り場所] 『フォーシーズンズホテル東京大手町』39階「ザ ラウンジ」

3.『ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜』の「THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”」

クリスマス当日、パーティに華やぎをプラスするなら、『ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜』の「THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”」（12cm／12960円）をおすすめしたい。

芳醇なバニラクリームと赤い果実のガナッシュ、サクサクのクランブル（そぼろ状のお菓子の生地）を、赤い果実のミルクチョコムースで包み込んだケーキは、気品あふれるその佇まいが魅力だ。上に乗ったクレームピスタチオに映える深紅のプルメリアは、目を引くこと間違いなし。

「THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”」（12cm／12960円）

『ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜』「THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”」画像提供：ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

パティシエが素材にこだわり抜き、精緻に重ねた幾層もの味わいで、最後の一口まで飽きることなく楽しめる一品となっている。

『ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜』／「THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”」

[予約期間] 2025年10月1日（水）〜12月15日（月）

[受け取り期間] 2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

[予約先]店頭、電話（045-522-0077）、下記の予約サイトから

https://www.tablecheck.com/shops/thekahala-yokohama-lounge/reserve

※電話予約は10時〜17時

[受け取り場所] 『ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜』14階『ザ・カハラ ラウンジ』

4.『アン グラン』の「プティ ノエル 2025」

ホールでクリスマスケーキを購入したものの、「なかなか食べきれない！」なんて感じたことはないだろうか。そんな方におすすめしたいのが、東京・表参道の隠れ家パティスリー『UN GRAIN（アングラン）』が手がける、「プティ ノエル 2025」（5760円）だ。

フランス語で「一つまみサイズの小さなお菓子」を意味するミニャルディーズを、期間限定の6種のセットで提供。「誕生〜種・花・実〜」をテーマに、一粒の種から花が咲き、やがて実を結ぶまでの様子を、全体で表現しているそうだ。

「プティ ノエル 2025」（5760円）

『アン グラン』「プティ ノエル 2025」画像提供：アングラン

高知県産のベルガモットや和紅茶を贅沢に使った「実〜ベルガモット〜」や、桃のジュレの周りをフランボワーズのバタークリームで包み込み、薔薇の香りのジュレを重ねた「花〜ローズ〜」など、多彩なフレーバーが楽しめるところがポイント。シェアする際は一人ひとりの好みに合わせてケーキを選べるのがうれしい。

『アン グラン』／「プティ ノエル 2025」

[予約期間] 店頭2025年11月1日（土）〜、ウェブサイト11月20日（木）〜

※予約後の受取日の変更不可 ※数量限定

※11月1日〜19日の期間中、店頭での予約・入金の方にオリジナル保冷バックをプレゼント

[受け取り期間] 2025年12月20日（土）〜25日（木）

[予約先]店頭、下記の予約サイトから

https://www.ungrain.tokyo/

[受け取り場所]『アン グラン』店頭

文／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

