MVP発表番組での私服姿に注目集まる

ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、シーズンMVPが発表される米番組「MLBネットワーク」にオンラインで生出演した。見事4度目となるMVPを手にしたわけだが、優勝パレード以来となる公の場にブラウンの私服姿で登場した大谷の姿に、ファンからは「大谷ちょっと痩せた？」「お顔がシュッとしてる」という顔の“変化”を指摘する声が相次いだ。

例年、MVP発表の前には候補者が番組に出演し、司会者と今季を振り返るのが定番となっている。大谷がその場に登場するのは珍しいことで、ファイナリストのシュワーバー、ソトらとともに画面に姿を現した。

司会者から二刀流復帰する上での最大のチャレンジを問われた大谷は「最初の方は左肩が回りづらいなというのが、一番不安を抱えていたので、徐々にシーズンが進むにつれて、試合前のマッサージなどの時間がちょっとずつ短縮できるようになったのでそこが一番苦労というか不安があった点かなと思います」と語った。

大谷の久しぶりの姿にファンは注目し、SNS上では「大谷君、ちょっと痩せたかな？」「やっぱり少しシュッとしてないかな オフだからいつも通り少しふっくら谷さんを想像してたから驚いた」「大谷キュン 痩せたね！ さらに小顔」「大谷さん痩せた お顔がシュッとしてる」という声が聞かれた。それだけでなく「イケメンすぎるだろ」「ハンサム過ぎんか？」「大谷選手、とても落ち着いた表情のように見えます」「めちゃくちゃかっこいいな」「大谷さん、落ち着いててクール」といった反応が寄せられた。（Full-Count編集部）