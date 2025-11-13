西武のネビンは外国人としては12球団唯一人のGG賞を受賞

今年度の「三井ゴールデン・グラブ賞」の投票結果が13日に発表され、パ・リーグの一塁手部門は、来日1年目の西武、タイラー・ネビン外野手が受賞した。日本野球機構（NPB）から発表された“数字”にファンからは納得のコメントが続々と寄せられていた。

ネビンは132試合に出場し、いずれもリーグ3位の141安打（打率.277）、21本塁打、63打点と勝負強い打撃でチームに貢献した。従来の助っ人は“打力重視”の傾向が強いが、ネビンは球際の強さやハッスルプレーで守備でも存在感が光っていた。

献身的なプレーでゴールデン・グラブ賞ではリーグ最多の162票を集めた。2番目に多かったのは外野手部門のソフトバンク・周東佑京内野手の147票、日本ハム・伊藤大海投手の131票と続いた。

12球団を通じても唯一人の外国人選手の受賞。さらにリーグ最多の得票とあってファンも感激。SNS上には「研究熱心」「打撃も守備も人望も最高なんだよ。銅像を作れ」「とんでもなくびっくり」「うまぁ」「ネビン欲しい」「最多得票もうなずける」「納得しかない」といった称賛のコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）