¡ÚMLB¡Û¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ïº£°æÃ£Ìé¤È·ÀÌó¤¹¤Ù¤¡×ÊÆÊüÁ÷¶É¤¬³ÍÆÀ¤ò¸å²¡¤·¡¡µåÃÄ´´Éô¤â¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°¸þ¤
¥«¥Ö¥¹¤Î¥¸¥§¥É¡¦¥Û¥¤¥äーÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGM²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯Êý¿Ë¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¾ÇÅÀ¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£ÂÇÀþ¤Ï¥¿¥Ã¥«ーÉÔºß¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¹¤ÎÂÇÀþ¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤¬¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼çÎÏ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤È¼ã¼êÍË¾³ô¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åê¼ê¿Ø¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
GM²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Û¥¤¥äーÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤â¡ÖÅê¼ê¿Ø¤¬²æ¡¹¤Î½ÅÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥ìー¥É¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢FA»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Êー¥êー¥°¤ÎFA¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈµåÃÄ¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åê¼ê³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥Û¥¤¥äー»á¤Ï¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡£´Ú¹ñ¤«¤é¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¯¤ë¡£ÊÆ¹ñÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¡ÊÆü´Ú¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ô¾ì¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢£º£°æ³Í¤ê¤Ø¡Öº£¤³¤½¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¡×
¥«¥Ö¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤äÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤éÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤È·ÀÌó¤·¡¢Èà¤é¤Î³èÌö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ï³¤³°¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÂÎÀ©¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿·Å·ÃÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤âÆ±Æü¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥«ー¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÀþ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¥Áー¥à¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÅê¼êÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÊä¶¯¤¬É¬Í×¤À¡×¤Èµ¤·¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¤Þ¤À27ºÐ¤ÎÅê¼ê¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¡£¥Áー¥à¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤¬Áí³Û1²¯5000Ëü¥É¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤É»Ù½Ð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¤³¤½¾¯¤·¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¡¦¥¿¥Ä¥ä¡Êº£°æÃ£Ìé¡Ë¤È·ÀÌó¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ò·ïÌÌ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¡¢³ÍÆÀ¤òµá¤á¤¿¡£