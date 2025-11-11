Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％の高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2025年11月11日は、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さずに室内を暖めるDeLonghi（デロンギ）の「オイルヒーター（H770812EFSN）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

デロンギ DeLonghi オイルヒーター H770812EFSN-GY 暖房目安8〜10畳まで 19,800円 （30％還元：11月13日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

デロンギの「オイルヒーター」が実質5,400円引きに。鼻や肌に優しい暖房器具がお買い得

温風を出さずに部屋全体をじんわりと暖める、DeLonghi（デロンギ）の「オイルヒーター（H770812EFSN）」がポイント30％還元。乾燥しやすく、肌寒い冬の季節に欲しい暖房器具がお買い得ですよ。

本アイテムは電気で内部のオイルを加熱し、発生する熱によって部屋を暖めます。エアコンやストーブとは異なり、室内の空気が乾燥しにくいので肌や喉の負担が少ないのが特長。

燃料を補充する手間がなく、お手入れも簡単なので、小さなお子さんやお年寄りがいる家庭にもおすすめです。

生活スタイルに合わせて電源をオン・オフできる24時間電子タイマー搭載。温度の調節も自由自在

出力は弱（500W）、中（700W）、強（1200W）と3段階の切り替えが可能。8〜10畳の部屋にぴったりです。

シックなグレーを採用したスイッチエリアは、操作性が高いのもGOOD。温度設定ダイヤル付きで、好みの室温に調節しやすいですよ。

24時間電子タイマーを内蔵しており、15分刻みで自由に設定可能。

起床や外出時間など生活パターンに合わせて設定しておけば、自動でオン・オフしてくれて便利です。

異常過熱を感知する機能など安全対策バッチリ。折りたたみ式キャスターも移動もラクラク

本体の表面が熱くならない安心設計。一瞬触れただけでは、やけどの心配もありません。

電源プラグには、復帰型温度過昇防止装置内蔵の安全プラグを採用。約80℃以上の異常過熱を感知すると電源が自動でオフになるので、コンセントの老朽化やガタツキによるプラグエリアの発熱・発火事故を未然に防ぎます。

他にも、転倒時自動電源遮断装置や過昇温防止機能を備えており、安全に使えますよ。

足元は折りたたみ式キャスターで、部屋間の移動もスムーズです。

また3年のメーカー保証付き。万が一使えなくなっても、無料で点検してもらえるのも助かります。

Image/Source:楽天市場