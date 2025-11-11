絵本『はらぺこあおむし』のミニレターセットが11月10日（月）に株式会社日本ホールマークより発売される。

【写真】絵本『はらぺこあおむし』ミニレターセット

『はらぺこあおむし』とは世界中で愛されているエリック・カールの代表作。ちいさなあおむしが、たくさんのフルーツやおいしいものを食べてぐんぐん成長し、最後はうつくしいちょうちょになるまでを描いた物語だ。

そんな絵本『はらぺこあおむし』よりミニレターセットが登場。色紙をコラージュして制作された原作のカラフルで鮮やかなアートワークや、あおむしがひょっこり顔を出す可愛らしい仕草をデザインに取り入れた、色彩豊かなミニレターセット。絵本の世界をそのまま映し出したような世界観が特徴の商品となっている。

ラインナップの1つ「850524 ＨＣカットりんご」はりんごからひょっこり顔を出す様子をダイカットで表現した、あおむしの可愛らしさが存分に楽しめるデザイン。封筒はあおむしやフルーツのパターン柄となっている。

また「850531 ＨＣフルーツ」は、まるであおむしがフルーツを食べた跡のようにくり抜かれた穴が可愛らしいワンポイントのデザイン。りんごや梨、いちごなどあおむしの大好きなフルーツがカラフルに描かれている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）