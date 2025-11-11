【マクドナルド】5日間限定 ポテト&ドリンク M→Lに無料で増量「ひるまック」対象に

日本マクドナルドは11月17日から、ランチセット『ひるまック』(平日限定)のMサイズのポテトとドリンクを、それぞれLサイズに無料で増量できるキャンペーンを開催する。

キャンペーン期間は11月21日までの5日間限定。通常は、ポテトとドリンクのLサイズへの変更に、それぞれ+50円(一部店舗･デリバリーでは価格が異なる)かかるため、100円お得なキャンペーンとなっている。

「ひるまック」ポテト&ドリンク M→L無料サイズアップキャンペーン

〈5種類のバーガーが選べる「ひるまック」〉

「ひるまック」は、平日ランチタイム(10時30分〜14時)限定で販売しているセット。「ビッグマック」や「ダブルチーズバーガー」などの定番バーガーに、「マックフライポテト」をはじめとしたサイドメニュー、ドリンクが付く。ラインアップは全5種類。通常時間帯の販売と比較して、最大70円お得な、600円〜680円で販売している。

〈「ひるまック」ラインアップ(すべて店頭税込価格)〉

〈1〉ひるまック てりやきマックバーガー(600円)

〈2〉ひるまック ビッグマック(680円)

〈3〉ひるまック ダブルチーズバーガー(640円)

〈4〉ひるまック てりやきチキンフィレオ(630円)

〈5〉ひるまック フィレオフィッシュ(620円)

ひるまック「てりやきマックバーガー」「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」「てりやきチキンフィレオ」「フィレオフィッシュ」

通常は、「マックフライポテト」は+50円でLサイズに、ドリンクは+50円でLサイズに変更できる(Mサイズ選択可能な商品に限る)。今回のキャンペーンでは、11月17日〜11月21日の5日間限定で、無料でLにサイズアップが可能になるというもの。2025年5月に「ひるまック」史上初のお得なキャンペーンとして開催し、好評を博したことを受け、今回再開催に至った。

