イーグルスのスターだったジェイソン・ケルシー氏

ドジャースの世界一連覇へまさかの“暴言”だ。元NFL選手でイーグルスのスターだったジェイソン・ケルシー氏と、チーフス所属でテイラー・スウィフトの婚約者としても知られるトラビス・ケルシー氏が、MLBのワールドシリーズを巡って激しいやりとりを交わした。兄弟で司会を務めるポッドキャスト番組内で、兄のジェイソン氏はドジャースの世界一を「お金で買っているよなもんだ」と発言し、波紋を呼んでいる。

問題の発言は5日（日本時間6日）に投稿された「New Heights」内だった。ワールドシリーズではドジャースがブルージェイズを破り、2年連続で世界一を達成。ドジャースは地区シリーズでフィリーズを撃破。ジェイソン氏がプレーしていたイーグルスの本拠地がフィラデルフィアだったために“暴言”にも拍車がかかったようだ。

ジェイソン氏は「野球についてスタンプ（称賛）するのか？」と嫌そうな表情を浮かべたのに対し、トラビス氏は「フィリーズがワールドシリーズに出場できなかったからって、素晴らしいものではなかったとはならないよ！ （流れが）行ったり来たりする、素晴らしい7試合だったよ」と笑顔をみせた。

しかし、ジェイソン氏は「でもカナダのチームと誰よりもお金を使いまくるチームとのカードに興奮しろと？ どっち（が勝っても）でもいいだろ！」と不満を露わにし、「だから野球なんてつまんないんだ！」と声を荒らげた。さらに「ワールドシリーズのチャンピオンをお金で買っているようなもんだ。（MLBは）世界一馬鹿げているよ！」となどと不満をぶちまけた。

一方、トラビス氏は「（ドジャースとブルージェイズ）どちらのチームも一番お金を使っているよ！ 野球だからね！」と怒りを鎮めようと大人の対応。「俺はめちゃくちゃ楽しんでいたけどね！ エキサイティングだったよ！」と語った。ちなみに、米データサイト「コッツ・ベースボールコントラクツ」によると、2025年の総年俸ではドジャースが1位、ブルージェイズが5位とされている。

その後もジェイソン氏の過激発言は続く。「エキサイティング？ 1番お金を使ったチームだ。全員がワールドシリーズを優勝すると予想したチームが（実際に）制覇したんだ」と主張。トラビス氏が「でも（ワールドシリーズを決めたのは）予想できなかった選手だよ」と指摘すると、ジェイソン氏は「シーズン開幕前にこうなることはわかっていたじゃないか！ （シーズン中に色々と）意味のないことが起きて、結果的にこうじゃないか！ なので、俺は野球をスタンプ（称賛）しない！」と結論づけた。

過激な発言は米国内でも波紋を呼んでいる。（Full-Count編集部）