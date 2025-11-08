家電は便利だけれど、機械が苦手だと選び方や使いこなせるのかわからないことも。35年の3DKマンションに2匹猫と暮らし、暮らしに関する著書も上梓するイラストレーターの柿崎こうこさん(55歳)もそのひとり。以前はコンパクトな1LDKの賃貸に住んでいたため、機能的な家電の必要性を感じていませんでしたが、広くなった今の家で快適に過ごすため、家電を取り入れることに。超・アナログ派の柿崎さんが、この1年弱で「買ってよかった家電」を3つ、詳しくレポートしてくれました。

1：「お掃除ロボ」で毎日のストレスから解放された！

現在2匹の猫と暮らしています。昨年まで、毎日2回の床掃除をしていました。日中、充電式コードレスクリーナーで掃除機をかけ、夜は濡らしたキッチンタオルをフローリングワイパーに取りつけて床の水ぶき。

【写真】今年いちばん買ってよかった家電はコレ！

これを3年続けてきたら、その労力と時間が日に日に重く感じるようになり、ついに限界を迎えました。かといって、床の汚れは放置できないタイプ。掃除してもしなくてもストレスに。

昨年の春頃、出張で1週間以上留守にすることになり、その間のクリーニング係としてお掃除ロボを取り入れてみることにしました。

事前に、周辺の愛用者にリサーチしてみるとあまりに三者三様、値段もピンキリ。

吸引力、音の大きさ、自動ゴミ収集機の有無、水ぶきの機能など…わからなすぎて選べず。まずは、家電をレンタルして気に入ればそのまま購入もできるサービス『Rentio（レンティオ）』を利用して、お試し期間を設けてみました。

初・お掃除ロボ。毎日2回の床掃除から解放されて「ラクすぎる！！」と、涙ができるほどうれしくて感激。心まで軽やかに。

●お試しの結果、「自動ゴミ収集機つき」は必須条件に

カーペット、畳、床のつくりやペットのいる・いないなど、家庭によって求める機能はそれぞれ違ってくると思います。お試し期間に見えてきた、わが家の求める機能&希望はこちら。

・自動ゴミ収集機はあった方がよい。（ダストボックスのゴミ捨てがこまめに必要で、小さくストレスに感じたため）

・猫の毛対策に、吸引力はしっかりめ、毛が絡みにくい素材、形状のブラシを搭載しているものがいい。

・黒いボディは付着するホコリが目立って気になる。白が希望。

この条件から、選んだのはエコバックス社の『DEEBOT Y1 PLUS 』。

吸引力は5000PA。ゴムとフサフサの毛のミックスブラシは、猫の毛が絡まって困ることもなく快適。

お値段は高くなりますが、やっぱり自動ゴミ収集機つきを選んでよかったです。わが家の場合は、ゴミパック（袋）の交換まで半年近くもちました。

今では、お掃除ロボなしの生活が考えられません、戻れません！ 頼りにしています。

2：一年じゅう活躍の働き者「サーキュレーター」

サーキュレーターは昨年夏に導入しました。熱帯夜を快適にした救世主です！

わが家には備えつけのエアコンが、ダイニングキッチンに1台しかありません。そこでサーキュレーターと扇風機との合わせ技で、エアコンから遠く離れた寝室へ向けて冷風を送り込んでみると、びっくりするほど涼しくなり、熱帯夜も快適に眠れるようになりました。

「寝室が暑すぎて眠れない問題」を解決してくれたのはもちろん、長雨の時期は洗濯物の室内干しの乾燥にも活躍。厚手の生地の洗濯物がひと晩で大方乾いていたことに感動して以来、室内干しには必ず使用しています。

冬は冬で、エアコンの暖房を上下満遍なく巡らせるのに活躍しています。

使う前は、サーキュレーターが1年をとおしてこんなに出番があって役立つものとは知りませんでした！

3：思わぬ出費でも結果的によい買い物になった「空気清浄機」

つい最近導入したのは空気清浄機。飼い猫のしろちゃんが喘息のような咳をするようになったのがきっかけです。

病院で診てもらうと、特定はできないけれどハウスダストや花粉などなにかしらのアレルギーがあるかもしれないとのこと。空気清浄機をおすすめされ、取り入れてみました。

お掃除ロボ同様にこれまで気にかけてこなかったアイテムで、選び方がわからず迷いましたが、比較していくうちに気にかけたいポイントが見えてきました。

・微細な粒子を除去する能力が高いタイプのフィルターが搭載されている

・メイドインジャパンの安心感

・価格

以上の条件から、トータルのバランスで選んだのが、『SHARP 加湿空気清浄機 プラズマクラスター25000』。

わが家には和室があり、フローリングに比べてダニやホコリが気になることや、自分では気がつきにくい築古物件独特のにおいやペット臭が漂っていないかが気になっていました。

また、小型の簡素な加湿器しか用意がなかったため、これから乾燥の季節を迎えるにあたり加湿機能つきなのはラッキーでした。きっかけは飼い猫の体調でしたが、結果的に今年いちばんよい買い物になりました。

気がかりだったしろちゃんの体調も、掃除をよりこまめにしたり、気にかけることを増やしたらかなり落ち着いています。

当初、今年は洗濯機の買い替えを予定していましたが、空気清浄機が優先に。来年こそは洗濯機を！ 布団乾燥機も欲しい。

快適さを知ってしまったら、苦手だった家電がどんどん好きになっていく近頃です。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください