ドジャース世界一連覇の瞬間…カーショーは「出番だ！」と思っていた　ベッツがホストの“座談会”で明かされた舞台裏

優勝の瞬間はブルペン待機していたドジャース・カーショー(C)Getty Images

米メディア『Bleacher Report』が配信元のポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」が現地時間11月6日までに放送され、ホストを務めるムーキー・ベッツ他、ドジャースの複数選手が出演した。

【動画】極上のエンディング…泣きながら家族と抱き合うカーショーを見る

「今日は特別回。たくさんの仲間に来てもらいました。みんな、参加ありがとう。気分どう？」とベッツが尋ねると、世界一連覇の同僚たちは「最高だ！いつだってチャンピオンはやっぱり気分がいい」と声をそろえた。

大激闘となったブルージェイズとのワールドシリーズを中心に、今季の振り返りのために、巧みに話を回していくベッツ。話題はクレイトン・カーショー“幻の登板”に移った。

山本由伸が遊ゴロ併殺に仕留め、2年連続の世界一を決めた瞬間、カーショーは有事に備えて、ブルペンで投球練習をしていた。ベッツから「ブルペンで準備してたよね。あの時の話を聞かせてくれないか」と向けられると、今季限りで現役引退するレジェンド左腕は「実は優勝が決まった瞬間、俺は分かっていなかったんだ」と答えた。

「ブラッディ（ゲレーロJr.）が二塁打を打ったのは見えた。そこから急いで仕上げていて、コナー（アイザイア・カイナーファレファ）のバントも見ていない。（アディソン）バーガーが四球で出たのは見えた。で、（アレハンドロ）カークがゴロを打って、俺は『2アウト、同点だ。左打者の誰かが来る、出番だ！』と思っていた」