ドジャース世界一連覇の瞬間…カーショーは「出番だ！」と思っていた ベッツがホストの“座談会”で明かされた舞台裏
優勝の瞬間はブルペン待機していたドジャース・カーショー(C)Getty Images
米メディア『Bleacher Report』が配信元のポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」が現地時間11月6日までに放送され、ホストを務めるムーキー・ベッツ他、ドジャースの複数選手が出演した。
【動画】極上のエンディング…泣きながら家族と抱き合うカーショーを見る
「今日は特別回。たくさんの仲間に来てもらいました。みんな、参加ありがとう。気分どう？」とベッツが尋ねると、世界一連覇の同僚たちは「最高だ！いつだってチャンピオンはやっぱり気分がいい」と声をそろえた。
大激闘となったブルージェイズとのワールドシリーズを中心に、今季の振り返りのために、巧みに話を回していくベッツ。話題はクレイトン・カーショー“幻の登板”に移った。
山本由伸が遊ゴロ併殺に仕留め、2年連続の世界一を決めた瞬間、カーショーは有事に備えて、ブルペンで投球練習をしていた。ベッツから「ブルペンで準備してたよね。あの時の話を聞かせてくれないか」と向けられると、今季限りで現役引退するレジェンド左腕は「実は優勝が決まった瞬間、俺は分かっていなかったんだ」と答えた。
「ブラッディ（ゲレーロJr.）が二塁打を打ったのは見えた。そこから急いで仕上げていて、コナー（アイザイア・カイナーファレファ）のバントも見ていない。（アディソン）バーガーが四球で出たのは見えた。で、（アレハンドロ）カークがゴロを打って、俺は『2アウト、同点だ。左打者の誰かが来る、出番だ！』と思っていた」
百戦錬磨の37歳でも、冷静ではいられなかったのだろう。「そしたら、（ブルペンコーチの）バードが顔の前に来て『なんで投げるんだよ。終わった。優勝だよ！』って。そこで初めて『え、優勝？』理解した」と打ち明けた。
これを聞いたベッツは「マジで“ゾーン”に入っていたんだね」と大笑い。続けて「引退後は何をするの？」と尋ねると、カーショーは「しばらくノープランだ。子ども4人で、もう1人が生まれる。多分それで忙しい。デカいバン買わなきゃ。大型バンって運転に免許が要るのかな？」と思案顔を浮かべた。
ベッツから「何かやることを見つけたら？いっそパイロットになれば？」と壮大なプランを持ち上げられると、「お前みたいに趣味とか才能とかないんだよ。ギターも覚えられないし…野球して、子どもたちの面倒見てるだけさ。ギター？やってみても、ムカついて膝で折っちゃうだけだと思う」と“難色”を示し、笑いを誘っていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]