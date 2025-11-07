世界一となった球団の圧倒的な“陽キャ感”

日本のファンからは少し困惑した反応も見られた。3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ連覇のパレード後、ドジャースの選手たちはパーティーを開催。フレディ・フリーマン内野手がキレキレすぎるダンスを披露するなど、米国のパーティーらしい風景が広がっていた。

SNSなどで公開された映像では、選手ち家族らが音楽に合わせ、ほぼ全員が踊りながら上機嫌の様子だった。中でもフリーマンは体を波のようにくねらせながら前進する「ワーム」と呼ばれる動きを披露し、普段のグラウンドでの佇まいとのギャップでファンを驚かせた。中央で体を反らせて踊る女性を囲み、選手の妻たちが歓声を上げる様子など“陽キャ感”が満載の光景だった。

一方で日本人選手では、大谷翔平投手や佐々木朗希投手の姿は確認できず、出席したかどうかは不明。山本由伸投手がケータリングを提供したレストランのインスタグラム投稿に映り込んでいるものの、ダンスの場面に姿は見えなかった。

この米国風のパーティーに、日本のファンから「ドジャースチームパーティー楽しそう」「カーショーもグラスノーもバンダも楽しんでる。日本人選手はいないのかしら」「奥さまたちの陽キャ感がすごい笑」「日本人は参加しづらいよね、雰囲気に慣れてないし」「日本人はシャイなので踊りません」「さすがアメリカですな」「こういうオープンな感じ、いいよなぁ」など、様々な反応が出ていた。（Full-Count編集部）