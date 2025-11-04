ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。地元局の中継にはドジャースOBの大投手が、WSでMVPを獲得した山本由伸のユニホームを着て出演。粋な敬意の示し方に米ファンからは様々な声が上がった。

山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投し、延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。WSに伝説の235球を刻んだ。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継に、背番号18の山本のユニホームを着て出演したのは、球団OBのオーレル・ハーシュハイザー氏だ。

通算204勝の同氏は59回連続無失点のメジャー記録を保持するレジェンド。山本はポストシーズンで2試合連続完投したが、球団では1988年にWSでMVPを獲得した同氏以来の快挙だった。

同局のXが中継の動画を投稿すると、米ファンからは「ブルドッグ（ハーシュハイザー氏の愛称）が18番のユニホームを着ている！」「オーレルがヤマのユニホームを着こなしている！」などの声が上がった。

また、米専門メディア「ドジャース・ネーション」はXに、「オーレル・ハーシュハイザーは、ドジャースのワールドシリーズパレードでヨシノブ・ヤマモトのユニホームを着ている。昨年はウォーカー・ビューラーのユニホームを着ていた。一貫したテーマが感じられる」と投稿。ファンは「来年はササキのユニホームを着ているだろう」「Goat（史上最高）はGoatを認識する」「彼が誰のユニホームを着ようと、偉大さは継承される！」などのコメントを寄せていた。



