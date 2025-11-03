熱戦進む 全国高校サッカー選手権富山県大会 決勝進出は富山第一と龍谷富山
全国高校サッカー選手権富山県大会の準決勝がおととい高岡市で行われ、決勝に進む2校が決まりました。
準決勝第1試合は、富山第一と不二越工業が対戦。
紫のユニフォームの富山第一は前半から強力攻撃陣が不二越工業ゴールに襲いかかります。
「押し込んだー11番・山田聖心」
「もう一度ー藤田羚耶！富山第一追加点」
後半にも1点を奪われた不二越工業は、試合終了間際10番の2年生FW・能登が見せます。
「ゴール!!10番の能登翔太郎、後半アディショナルタイムに1点返しました」
「しかしここで長いホイッスル」
5対1で勝った富山第一が2年ぶりの決勝進出です。
富山第一 木下空キャプテン
「去年ここで負けて、絶対に勝つって気持ちで次につなげる気持ちでやっていた。目標は優勝して全国につなげたいです」
準決勝第2試合は去年の決勝と同じカード。
龍谷富山と富山東が対戦しました。
紫のユニフォーム、龍谷富山は前半28分にPKを獲得。
10番・キャプテンの山田凰太が落ち着いて決め龍谷富山が先制します。
2年連続の決勝進出へ、なんとか追いつきたい富山東は後半4分。
「中央ファーサイド！中田」
さらに後半23分。
「さあチャンスになる、キーパーと1対1、右足！ここは吉田啓剛とめました」
龍谷富山は、去年の全国選手権を経験している守護神・吉田のファインセーブで富山東に得点を許しません。
1対0、1点を守り切った龍谷富山が連覇へ向け決勝進出です。
龍谷富山 山田凰太キャプテン
「決勝では勝って、2年連続の全国高校サッカー選手権出場を決めたい」
決勝戦は今月8日、2年ぶりの全国選手権を目指す富山第一と連覇を目指す龍谷富山が対戦します。
KNBテレビでは午後1時半から実況生中継で放送します。
またKNBの公式YouTubeでもライブ配信します。