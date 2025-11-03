宝塚で1日800個売れるドーナツと話題店の3号店

「SHICT神戸」は、JR三ノ宮駅または神戸市営地下鉄・ポートライナー三宮駅から徒歩約4分、阪急・阪神神戸三宮駅から徒歩5分ほど、大通りから1本入った路地に面したところにあります。宝塚発の「SHICT」は、1日800個以上売れるドーナツが人気のお店で、2025年7月に3号店として神戸三宮にオープンしました。

店名の「SHICT」は、「THINK（考える）」と「SELECT（セレクト）」を掛け合わせた造語。どれにしようか考えたり、選んだりする時間も楽しんでほしいという思いが込められています。神戸店のオーナーは、「SHICT」のドーナツを初めて食べたときの感動を、よりたくさんの人に知ってもらいたいと思い、開業に至ったのだとか。

他店にはこぢんまりとしたイートインスペースはありますが、ゆっくりと腰を落ち着けて利用できるカフェを併設しているのは、ここ神戸店だけ。平日は20〜30代の女性の利用が多いそうですが、休日は子ども連れのファミリーの姿も。

カウンター席からはスタッフさんがドーナツを作る様子を眺めることもできる

お店の利用者の8〜9割はテイクアウトがメインとのことですが、カフェスペースではパソコン作業や勉強もOKなのもうれしいポイント！ フリーWi-Fiもあるので、ゆったり過ごせるカフェを探している人にもおすすめです。



店頭のショーケースには、常時約10種類のドーナツがラインナップ。定番のプレーンから、ストロベリーや抹茶などがトッピングされたものまで味の種類も豊富で、どれにしようか迷ってしまいそう！

「SHICT」のドーナツは揚げたあとにしっかり油を切るので、驚くほど軽やか。小麦粉は北海道産とオリジナルブレンドを組み合わせ、外はカリッ、中はもっちりの食感に仕上げています。

ドーナツのトッピングはひとつひとつ丁寧に

「シュガードーナツ」

一番人気は、シンプルな「シュガードーナツ」210円。「プレーンドーナツ」200円に、砂糖がトッピングされています。シンプルながらもふんわりと広がる甘い香りと、控えめな甘さがクセになる味わいです。

手前は「キャラメルナッツドーナツ」

甘党の人におすすめなのが、2番人気の「キャラメルナッツドーナツ」320円。ナッツの香ばしさと甘いキャラメルの相性が抜群。コーヒーとのペアリングもおすすめです。

見た目も華やかな「ストロベリードーナツ」280円は3番人気

「抹茶ドーナツ」250円は甘酸っぱいラズベリーがアクセントに

神戸店限定の「ココアドーナツ」（中央）

ここでしか食べられないものをお探しなら、神戸店限定の「ココアドーナツ」230円をぜひ。ほんのりビターな風味で、大人にも好評です。

「SHICT」のドーナツは小ぶりサイズなので、2〜3個はぺろりと食べられるんです。気になる味をシェアしながら楽しむのも◎。

©SHICT神戸

また、一口サイズのカヌレは常時7種類がスタンバイ。定番の「プレーンカヌレ」250円から、「抹茶カヌレ」300円、「ラズベリーカヌレ」300円など見た目がとてもかわいいカヌレが勢ぞろい。手みやげにもイチオシの商品です。



神戸店限定メニューやドーナツプレゼントのサービスも

「自家製レアガトーショコラ」／©SHICT神戸

併設カフェではドーナツやカヌレはもちろん、「自家製レアガトーショコラ」580円（数量限定）や、「アフォガード」600円（数量限定／イートイン限定）といった本格スイーツも登場。

©SHICT神戸

おすすめは、神戸店限定の「ティラミスドーナツ」600円（数量限定／イートイン限定）。コーヒーの風味が効いた自家製ティラミスをドーナツにトッピングした贅沢なひと品です。

「アールグレイジュレラテ」／©SHICT神戸

ドリンクはコーヒーや、紅茶、ソフトドリンクが用意されています。なかでも一番人気は「アールグレイジュレラテ」550円！ 紅茶味のジュレ入りのラテは、あまり見かけないので飲んでみたいと注文するお客さんが多いのだとか。

コーヒーは神戸で人気の「TAOCA COFFEE」オリジナル焙煎豆を使用しています。

さらにうれしいのが、ドリンクを注文するとドーナツ1個が無料でついてくるサービス！ テイクアウト利用でも楽しめるので、ぜひ気軽に立ち寄ってみて。

最寄り駅から徒歩5分ほどと、アクセスのよい立地にある「SHICT神戸（しくとこうべ）」。店主が「こんなドーナツは初めて！」と惚れ込んだ納得のおいしさのドーナツは、自分用にも手みやげにも買って帰りたいおすすめのひと品です。「ドーナツがメインのお店ではありますが、カフェ併設店ということもあり、居心地のよい場所づくりにこだわりました。ぜひカフェでゆっくり過ごしていただければ」と店主。のんびり過ごせる穴場カフェをお探しの方は、足を運んでみてはいかがでしょう♪



■SHICT神戸（しくとこうべ）

住所：兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-7-11-1

TEL：なし

営業時間：11〜17時 ※売切れ次第終了

定休日：月曜



▶▶「神戸 カフェ」の記事一覧はこちらから！



Text＆Photo：中田優里奈（ウエストプラン）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

